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Ketua Komisi Keamanan Nasional: Kami akan membuat Israel tidak layak huni dalam waktu kurang dari satu jam!

25 Oktober 2026 - 09:30
Kode berita: 1882243
Source: ABNA
Ketua Komisi Keamanan Nasional: Kami akan membuat Israel tidak layak huni dalam waktu kurang dari satu jam!

Ebrahim Azizi menulis di akun Ibrani miliknya: "Ketahuilah bahwa jika terjadi tindakan apa pun terhadap keamanan dan kepentingan nasional kami, membuat wilayah pendudukan tidak layak huni akan memakan waktu kurang dari satu jam."

Menurut laporan kantor berita ABNA, Ebrahim Azizi, ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen, menulis di akunnya di salah satu media sosial: "Ketahuilah bahwa jika terjadi tindakan apa pun terhadap keamanan dan kepentingan nasional kami, membuat wilayah pendudukan tidak layak huni akan memakan waktu kurang dari satu jam."

Dalam gambar yang dipublikasikan di akunnya, Azizi menunjukkan infrastruktur vital rezim Zionis, termasuk pabrik desalinasi, jembatan vital, dan fasilitas energi.

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