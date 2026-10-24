Serangan Udara Mematikan Arab Saudi di Sana'a; Sejumlah Warga Yaman Dilaporkan Gugur dan Terluka

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sejumlah warga Yaman dilaporkan gugur dan terluka pada hari ini akibat serangan yang menargetkan sebuah rumah di kawasan Asr, Kota Sana'a, ibu kota Yaman, serta sebuah pabrik semen di Distrik Hamdan, Provinsi Sana'a.

Pada saat yang sama, Direktur Lembaga Air Bersih dan Air Limbah Provinsi Al-Jawf, Yaman, mengumumkan bahwa fasilitas lembaga tersebut di Kota Al-Hazm telah hancur sepenuhnya. Jaringan televisi Al-Masirah melaporkan bahwa pesawat-pesawat tempur Arab Saudi menyerang sebuah rumah di kawasan Asr, Kota Sana'a.

Berdasarkan data awal yang diumumkan, tiga warga Yaman gugur dalam serangan tersebut dan sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka. Jaringan televisi tersebut juga melaporkan adanya sejumlah korban tewas dan terluka akibat serangan terhadap sebuah pabrik semen di Distrik Hamdan, Provinsi Sana'a.

Fasilitas Air Bersih dan Air Limbah di Al-Jawf Hancur Total

Sementara itu, Mansour al-Qasimi, Direktur Lembaga Air Bersih dan Air Limbah Provinsi Al-Jawf, mengumumkan bahwa fasilitas lembaga tersebut di Kota Al-Hazm telah hancur sepenuhnya akibat serangan udara Arab Saudi. Kehancuran tersebut menyebabkan seluruh pelayanan terhenti dan pasokan air bagi masyarakat terputus.

Dalam wawancara dengan jaringan televisi Al-Masirah, Al-Qasimi menjelaskan bahwa kerusakan mencakup bangunan lembaga, sistem energi surya, tangki-tangki penampungan air, kabel, serta jaringan distribusi air. Menurutnya, akibat kehancuran tersebut, sekitar 50 ribu orang atau lebih kehilangan akses terhadap air bersih.

Penduduk terpaksa membeli air dengan harga yang sangat tinggi atau beralih menggunakan sumber-sumber air yang tidak aman. Situasi ini mengancam kesehatan masyarakat serta meningkatkan risiko penyebaran berbagai penyakit dan wabah.

Al-Qasimi menambahkan bahwa seluruh pegawai lembaga tersebut, mulai dari direktur hingga petugas keamanan, telah mendatangi lokasi untuk memeriksa keadaan dan menyaksikan secara langsung kesulitan yang dihadapi masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencari solusi darurat guna mengurangi dampak terputusnya pasokan air serta meringankan konsekuensi kemanusiaan yang ditimbulkan oleh krisis tersebut.

Peringatan Mengenai Dampak Kemanusiaan akibat Penghancuran Infrastruktur Sipil Yaman

Direktur Lembaga Air Bersih dan Air Limbah Provinsi Al-Jawf itu menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas sipil dan pelayanan publik semakin memperburuk penderitaan rakyat Yaman serta mengancam kebutuhan-kebutuhan mendasar kehidupan mereka.

Ia mengatakan bahwa Provinsi Al-Jawf sebelumnya juga telah mengalami serangan dan penghancuran terhadap gedung-gedung pemerintahan daerah, fasilitas pertanian, pusat-pusat penyediaan listrik, air bersih, layanan kesehatan, serta berbagai infrastruktur vital lainnya.

Al-Qasimi meminta lembaga-lembaga terkait untuk segera mengambil langkah guna menyediakan sumber air alternatif dan pasokan air darurat bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa penghancuran fasilitas tersebut tidak akan membuat masyarakat Provinsi Al-Jawf menghentikan perlawanan mereka.

Pada saat yang sama, ia kembali menekankan pentingnya tindakan segera untuk meringankan penderitaan warga provinsi tersebut dan menjamin akses mereka terhadap air bersih.