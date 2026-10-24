Berakhirnya Konflik Berdarah antara Etnis Hazara dan Pashtun di Ghazni; Taliban Klaim Diskriminasi Etnis Telah Berakhir!

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Para pejabat lokal Taliban di Provinsi Ghazni mengumumkan bahwa perselisihan yang telah berlangsung selama 10 tahun antara penduduk Desa Shirabad dan Nikhteh di Distrik Qarabagh, provinsi tersebut, telah berakhir melalui mediasi para tokoh masyarakat etnis dan pejabat setempat.

Konflik tersebut bermula dari perselisihan mengenai hak pemanfaatan sumber air bersama untuk pertanian antara penduduk Desa Shirabad yang mayoritas beretnis Pashtun dan penduduk Desa Nikhteh yang beretnis Hazara. Selama satu dekade terakhir, perselisihan tersebut telah menyebabkan sejumlah bentrokan berdarah.

Sardar Mohammad Madani, Wakil Gubernur Taliban di Ghazni, dalam acara pengumuman berakhirnya konflik tersebut mengatakan bahwa perselisihan antara penduduk kedua desa telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta kerugian besar bagi keluarga dari kedua pihak.

Berdasarkan data yang diumumkan para pejabat lokal Taliban, sekitar 13 orang tewas dan lima orang lainnya terluka dalam rangkaian bentrokan tersebut.

Pada Selasa, 20 Oktober, penduduk kedua desa, dengan kehadiran para tokoh masyarakat etnis, sejumlah pengusaha, serta pejabat Departemen Urusan Perbatasan dan Etnis Taliban, menandatangani perjanjian untuk mengakhiri perselisihan. Mereka juga berkomitmen mencegah terulangnya bentrokan.

Dalam acara tersebut, sejumlah keluarga yang kehilangan anggota keluarganya akibat konflik menyatakan kesediaan untuk memaafkan. Mereka juga menekankan pentingnya mengakhiri permusuhan dan memulihkan hubungan damai antara kedua desa.

Sayyid Gol Ahmad Motamedi, Ketua Dewan Ulama Syiah Ghazni, dengan menyinggung berbagai upaya sebelumnya yang belum berhasil menyelesaikan perselisihan tersebut, menyampaikan apresiasi atas peran para mediator dan tokoh masyarakat etnis dalam tercapainya kesepakatan damai.

Klaim Berakhirnya Prasangka Etnis; Gambaran Berbeda tentang Kondisi Etnis Hazara

Dalam acara pengumuman berakhirnya konflik tersebut, para pejabat Taliban menggambarkan kesepakatan antara kedua desa sebagai tanda berkurangnya prasangka etnis selama masa pemerintahan mereka.

Namun, menggeneralisasi keberhasilan sebuah rekonsiliasi lokal sebagai bukti berakhirnya diskriminasi etnis di seluruh Afghanistan tidak sejalan dengan temuan yang diterbitkan lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional.

Badan Suaka Uni Eropa (European Union Agency for Asylum) dalam laporan tahun 2026, yang mengkaji kondisi etnis Hazara dan komunitas Syiah Afghanistan, menyoroti berbagai kasus diskriminasi dalam akses terhadap pelayanan publik, distribusi bantuan kemanusiaan, sengketa kepemilikan tanah, serta terbatasnya keterwakilan kelompok minoritas etnis dan agama dalam struktur administrasi Taliban.

Lembaga tersebut juga melaporkan bahwa dalam sejumlah sengketa tanah, masyarakat Hazara menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam memperjuangkan hak kepemilikan mereka. Sejumlah keluarga Hazara di berbagai wilayah Afghanistan juga terpaksa meninggalkan rumah dan tanah mereka akibat perselisihan kepemilikan.

Human Rights Watch dan Amnesty International sebelumnya juga telah memperingatkan mengenai pengusiran paksa keluarga-keluarga Hazara serta perlakuan diskriminatif dalam sengketa tanah.

Dalam situasi demikian, meskipun berakhirnya konflik berdarah antara dua desa di Ghazni merupakan langkah positif untuk melindungi nyawa masyarakat dan memperkuat kehidupan sosial yang damai, peristiwa tersebut tidak dapat dengan sendirinya dianggap sebagai tanda berakhirnya diskriminasi etnis dan agama di Afghanistan.

Terlebih lagi, dalam beberapa bulan terakhir, laporan-laporan lain juga telah diterbitkan mengenai sengketa kepemilikan, pengusiran dari rumah-rumah tempat tinggal, serta tekanan terhadap penduduk kawasan yang mayoritas dihuni etnis Hazara, termasuk di Ghazni, Bamiyan, dan Herat.

Di sisi lain, konflik antara Shirabad dan Nikhteh pada dasarnya bermula dari perselisihan mengenai hak pemanfaatan air untuk pertanian. Untuk mengaitkan seluruh tahapan perselisihan tersebut dengan motivasi etnis, diperlukan bukti independen.

Berakhirnya konflik tersebut, selain melalui upaya para pejabat setempat, juga merupakan hasil mediasi para tokoh masyarakat, ulama, dan orang-orang yang dipercaya oleh kedua komunitas. Peran mereka tidak boleh diabaikan dalam penilaian terhadap proses perdamaian.

Kini, pertanyaan mendasarnya adalah apakah Taliban juga akan menerapkan pendekatan yang mereka sampaikan dalam rekonsiliasi dua desa di Ghazni tersebut ketika menangani berbagai sengketa kepemilikan dan tuntutan hukum lainnya dari masyarakat Hazara dan Syiah Afghanistan?

Berakhirnya sebuah konflik lokal hanya dapat menjadi model yang berkelanjutan bagi kehidupan damai antaretnis apabila disertai dengan pelaksanaan kesepakatan secara adil, penghormatan terhadap hak kepemilikan, kesetaraan akses terhadap sumber daya publik, serta pencegahan perlakuan diskriminatif.

Jika tidak, pernyataan mengenai berakhirnya prasangka etnis dalam sebuah acara resmi saja tidak akan mampu menjawab kekhawatiran masyarakat Hazara dan Syiah mengenai diskriminasi dan ketidaksetaraan di Afghanistan.