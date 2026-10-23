Kebisuan Badan terhadap serangan pada fasilitas nuklir Iran tidak ada bandingannya

Menurut laporan kantor berita ABNA, Perwakilan Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina, pada peringatan ke-70 pengesahan Statuta Badan Tenaga Atom Internasional, dengan kritik keras terhadap standar ganda dan kebisuan badan-badan pengurus Badan terhadap agresi militer Amerika Serikat dan rezim Zionis pada fasilitas nuklir Iran, menegaskan bahwa Badan bukan sekadar organisasi «pengawas» dan verifikasi tidak boleh menutupi hak sah negara-negara anggota untuk penggunaan damai energi nuklir.

Teks lengkap pernyataan Perwakilan Tetap Republik Islam Iran di Wina adalah sebagai berikut:

«Tujuh puluh tahun setelah pengesahan Statuta Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada 23 Oktober 1956, evaluasi mendasar mengenai tingkat dan kadar kepatuhan terhadap prinsip dan tujuan dokumen pendirian Badan diperlukan. Oleh karena itu, peringatan ini harus lebih dari sekadar kesempatan untuk memperingati; hari ini harus berfungsi sebagai momen untuk refleksi kritis, akuntabilitas kelembagaan, dan komitmen kembali untuk pelaksanaan penuh, tidak memihak, dan tanpa diskriminasi terhadap Statuta.»