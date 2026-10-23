Menurut laporan kantor berita ABNA, sebuah sumber terpercaya yang dekat dengan Angkatan Laut Garda Revolusi mengumumkan bahwa setelah penghancuran sistem bantuan navigasi yang melayani kapal-kapal pelanggar, serta terkenanya tiga kapal tanker minyak kemarin dan penghancuran satu kapal tanker pelanggar lainnya tadi malam, pergerakan kapal-kapal pelanggar sepenuhnya terhenti.

Sumber terpercaya ini menyatakan bahwa jika penyelundupan minyak dimulai kembali, tindakan terhadap kapal-kapal pelanggar dan sistem teknis pendukung akan jauh lebih menghancurkan.

Sumber terpercaya ini memperingatkan bahwa intervensi udara kembali oleh militer Amerika Serikat dalam mendukung penyelundupan minyak akan mendapat respons yang lebih langsung dan tegas, dan konsekuensinya akan menjadi tanggung jawab militer Amerika Serikat yang agresif.