Kosari: Kita harus menindaklanjuti blokade Iran melalui jalur hukum

Esmail Kosari dalam sebuah wawancara, dengan menyoroti kebutuhan untuk menindaklanjuti secara hukum tindakan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran, menyatakan: Sayangnya, mekanisme hukum internasional tidak memiliki kekuatan dan jaminan pelaksanaan yang cukup untuk menangani pelanggaran dan menindak pelanggar hukum, dan justru hal inilah yang menyebabkan beberapa kekuatan bertindak untuk kepentingan mereka sendiri tanpa memperhatikan secara cukup hak-hak negara dan bangsa lain.

Ia menambahkan: Dalam kondisi seperti ini, kita perlu berdiri dengan kuat dan tegas menghadapi pendekatan ini dan mengeluarkan Amerika dari kawasan dengan wibawa, agar hukum internasional benar-benar dilaksanakan dalam arti sebenarnya.

Kosari, dengan mengkritik kinerja lembaga peradilan internasional dalam menangani pelanggaran Amerika Serikat, menegaskan: Jika lembaga peradilan internasional memiliki wewenang dan kekuatan yang cukup untuk menghadapi para pelanggar, mereka seharusnya menangani masalah seperti ini jauh lebih awal. Namun demikian, kondisi ini tidak boleh menyebabkan terhentinya penindakan, dan lembaga peradilan Republik Islam Iran harus mendokumentasikan dengan cermat tindakan dan pelanggaran Amerika Serikat terhadap Iran termasuk blokade laut negara kita, dan menindaklanjutinya melalui jalur hukum.