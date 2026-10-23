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Araghchi tentang biaya yang ditanggung rakyat Amerika untuk Israel: ini hubungan parasit!

23 Oktober 2026 - 21:13
Kode berita: 1881697
Source: ABNA
Araghchi tentang biaya yang ditanggung rakyat Amerika untuk Israel: ini hubungan parasit!

Menteri Luar Negeri negara kita menulis: Amerika Serikat selama tiga tahun terakhir telah menghabiskan 11 miliar dolar dari pajak rakyat Amerika untuk pertahanan rudal Israel.

Menurut laporan kantor berita ABNA, Seyed Abbas Araghchi dalam tulisan di media sosial menulis: Amerika Serikat selama tiga tahun terakhir telah menghabiskan 11 miliar dolar dari pajak rakyat Amerika untuk pertahanan rudal Israel. Pada kenyataannya, Amerika Serikat untuk membela Israel telah menembakkan lebih banyak rudal pencegat daripada Israel sendiri. Ini bukan lagi hubungan berdasarkan kepentingan timbal balik; melainkan hubungan parasit dan sepihak.

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