Fatimah dan Manusia Masa Kini: Meninjau Kembali Makna Keteladanan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sayyidah Fatimah Zahra Sa, sebagai salah satu tokoh spiritual dan moral paling terkemuka dalam sejarah Islam, merupakan teladan abadi bagi penyempurnaan manusia, penguatan fondasi keluarga, penjagaan martabat manusia, serta pengembangan budaya kasih sayang dan tanggung jawab sosial.

Perjalanan hidup dan ajaran beliau memiliki potensi yang melampaui batas-batas sejarah dan geografis untuk memberikan inspirasi kepada manusia masa kini dalam menghadapi berbagai tantangan moral, sosial, dan keluarga melalui dialog-dialog kebudayaan dan spiritual kontemporer.

Hujjatul Islam wal Muslimin Dr. Mohammad Hossein Mokhtari, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Vatikan, dalam artikel berikut mengkaji berbagai dimensi gaya hidup Sayyidah Fatimah Zahra Sa melalui pendekatan analitis dan pendidikan, serta berupaya menjelaskan hubungan antara nilai-nilai abadi dalam perjalanan hidup Fatimiyah dengan kebutuhan manusia kontemporer.

Dengan menekankan berbagai persoalan seperti martabat perempuan, ketahanan keluarga, spiritualitas, pendidikan generasi muda, dan tanggung jawab terhadap sesama, penulis menunjukkan bahwa pengenalan yang sesungguhnya terhadap sosok perempuan agung tersebut akan membuahkan hasil ketika melampaui ranah perkataan dan pujian, lalu tercermin dalam perilaku individu dan hubungan sosial.

Berikut teks lengkap artikel tersebut:

Pengenalan terhadap Sayyidah Fatimah Zahra Sa akan memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia kontemporer ketika tidak berhenti pada penggambaran keutamaan beliau dan penceritaan kembali berbagai peristiwa sejarah, tetapi mengarah pada penemuan prinsip-prinsip pendidikan, moral, dan sosial yang mendasari perjalanan hidup beliau.

Masyarakat masa kini, khususnya kaum perempuan dan generasi muda, menghadapi berbagai tantangan seperti krisis identitas, meluasnya gaya hidup mewah, melemahnya hubungan emosional, kecemasan psikologis, dan perubahan nilai-nilai keluarga.

Membaca kembali perjalanan hidup Fatimiyah dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan zaman dapat membuka cakrawala baru dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut.

Tulisan ini, melalui pendekatan analitis dan sastra, membahas sejumlah potensi gaya hidup Sayyidah Zahra Sa dalam memperkuat martabat manusia, mengokohkan keluarga, menumbuhkan tanggung jawab sosial, dan mendidik generasi muda.

Sebagian manusia hidup di dalam sejarah, sementara sebagian lainnya menghadirkan sejarah ke dalam kehidupan. Sebagian nama berubah menjadi kenangan seiring berjalannya waktu, sedangkan sebagian lainnya justru semakin memperlihatkan cakrawala baru dari hakikat keberadaan mereka ketika waktu semakin jauh berlalu.

Sayyidah Fatimah Zahra Sa merupakan salah satu tokoh yang tidak dapat dipahami hanya dalam batas-batas waktu dan tempat kehidupannya. Sebab, perjalanan hidup beliau, lebih dari sekadar kehidupan pribadi, merupakan perwujudan nilai-nilai yang berkaitan dengan hakikat manusia dan kebutuhan-kebutuhannya yang tetap bertahan sepanjang masa.

Meskipun demikian, terdapat sebuah pertanyaan mendasar di hadapan kita: Mengapa, meskipun begitu banyak pembahasan mengenai keutamaan Sayyidah Zahra Sa, masih terdapat jarak antara pengenalan terhadap beliau dan penerapan ajaran-ajarannya dalam perilaku pribadi serta sosial kita?

Mengapa terkadang nama Fatimah begitu menonjol dalam ucapan kita, tetapi tanda-tanda budaya Fatimiyah justru kurang terlihat dalam hubungan keluarga dan kehidupan sosial?

Hakikatnya, meneladani bukan sekadar mengagumi seorang tokoh, melainkan mengubah pengetahuan menjadi pilihan, kecintaan menjadi tanggung jawab, dan keyakinan menjadi perilaku.

Al-Qur'an memperkenalkan Rasulullah Saw sebagai uswah hasanah, teladan yang baik (QS. Al-Ahzab: 21). Dalam riwayat-riwayat Islam yang tepercaya, kedudukan tinggi Sayyidah Fatimah Sa juga dijelaskan dalam kaitannya dengan kepribadian Rasulullah Saw.

Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

«فاطمة بضعة منّي»

“Fatimah adalah bagian dari diriku.” (Bukhari, Shahih, hadis 3714).

Dari sudut pandang ini, memahami perjalanan hidup Fatimiyah dapat menjadi jalan untuk memahami dan mewujudkan nilai-nilai moral serta pendidikan Islam dalam kehidupan masa kini.

Salah satu kebutuhan terpenting manusia kontemporer, khususnya perempuan dan remaja putri, adalah memperoleh identitas yang kokoh serta mengenali nilai sejati diri mereka sendiri. Manusia masa kini hidup di dunia yang terus-menerus mendorongnya untuk membandingkan diri dengan orang lain. Media sosial, pertunjukan kehidupan yang penuh kemewahan, serta persaingan tanpa akhir untuk mendapatkan perhatian terkadang begitu mendominasi pikiran seseorang sehingga ia mencari nilai dirinya melalui pandangan dan penilaian orang lain. Seorang gadis yang mengukur penerimaan terhadap dirinya berdasarkan jumlah tanda suka, seorang perempuan yang kehilangan ketenangan hidup karena membandingkan dirinya dengan orang lain, dan seorang ibu yang merasa gagal ketika melihat gambaran kehidupan orang lain yang tampak sempurna, masing-masing menghadapi krisis tersembunyi ini dalam bentuk yang berbeda.

Dalam situasi seperti itu, kehidupan Sayyidah Zahra Sa membawa pesan yang mendalam: nilai manusia bersumber dari hakikat kepribadiannya, bukan dari besarnya perhatian dan pujian orang lain. Beliau hidup di sebuah rumah sederhana, tetapi keagungan kepribadiannya tidak terkungkung oleh keterbatasan materi. Berbagai laporan sejarah dan riwayat menggambarkan kesulitan hidup serta perjuangan beliau dalam mengurus rumah tangga (Majlisi, Bihar al-Anwar, jilid 43, hlm. 82–84). Meskipun demikian, kesederhanaan kehidupan sama sekali tidak mengurangi keagungan spiritual dan kedudukan kemanusiaan beliau.

Hakikat ini merupakan pelajaran mendasar bagi perempuan muda masa kini: untuk menjadi pribadi yang bernilai, ia tidak harus menyerupai orang lain; untuk memperoleh penerimaan, ia tidak boleh mengingkari jati dirinya; dan untuk memiliki kepribadian sosial, ia tidak boleh menggantungkan martabatnya pada kesukaan atau ketidaksukaan orang lain. Seseorang dapat hidup sederhana tanpa menjadi pribadi yang kecil; dapat bersikap rendah hati tanpa kehilangan identitas; dan dapat berbicara dengan tenang, tetapi memiliki suara yang tetap dikenang dalam sejarah. Pada zaman ketika banyak orang berusaha mendapatkan perhatian dengan segala cara, ajaran Fatimiyah mengingatkan bahwa menjadi pribadi yang bernilai lebih penting daripada sekadar menjadi pusat perhatian.

Pandangan mengenai martabat manusia tersebut juga tercermin dengan jelas dalam kehidupan keluarga Sayyidah Zahra Sa. Rumah beliau sederhana dari segi fasilitas material, tetapi dalam budaya Islam, rumah tersebut dipandang sebagai teladan terkemuka dalam spiritualitas, kasih sayang, dan pendidikan. Di rumah itu, kehidupan suami istri merupakan ruang untuk saling mendampingi dan menjalankan tanggung jawab, sementara pendidikan anak dipandang sebagai tanggung jawab mendalam yang menentukan masa depan.

Saat ini, salah satu kontradiksi dalam kehidupan keluarga adalah semakin berkembangnya sarana komunikasi, tetapi kesempatan untuk menjalin hubungan emosional dalam banyak keluarga justru semakin berkurang. Rumah-rumah menjadi semakin indah, tetapi terkadang hati para penghuninya justru semakin berjauhan. Anggota keluarga duduk bersama, tetapi masing-masing berada dalam dunianya sendiri melalui telepon genggam. Dalam keadaan seperti ini, meneladani rumah tangga Fatimiyah bukan berarti kembali kepada keterbatasan fasilitas masa lalu, melainkan mengembalikan kasih sayang, dialog, dan penghormatan ke pusat kehidupan masa kini.

Apa gunanya menyediakan fasilitas terbaik bagi anak, tetapi ketika ia ingin menceritakan kekhawatirannya, ia tidak menemukan seorang pendengar yang penuh kasih di sisinya? Apa manfaatnya menghiasi rumah dengan perabot paling mahal, tetapi ucapan kita kepada orang-orang terdekat justru dipenuhi kekasaran dan penghinaan? Rumah yang tidak memiliki penghormatan, betapapun mewahnya, akan kehilangan kehangatan kehidupan yang sesungguhnya. Terkadang, mengikuti gaya hidup Fatimiyah tercermin dalam perilaku sederhana: seorang ibu yang dengan sabar mendengarkan perkataan anaknya, seorang ayah yang tidak menjadikan kelelahan sehari-hari sebagai alasan untuk mengabaikan keluarganya, dan pasangan suami istri yang tetap menjaga kehormatan satu sama lain ketika terjadi perbedaan pendapat. Boleh jadi, perilaku-perilaku kecil seperti inilah yang merupakan ibadah besar dalam wujud kehidupan sehari-hari.

Salah satu dimensi penting lainnya dari kepribadian Sayyidah Zahra Sa adalah perpaduan antara kelembutan perasaan dan keteguhan kepribadian. Dalam sebagian pemahaman yang keliru, perempuan yang baik digambarkan sebagai perempuan yang harus selalu diam, bahkan tidak menyampaikan keberatan ketika hak-haknya diabaikan. Padahal, berbagai catatan sejarah menggambarkan sikap dan pernyataan Sayyidah Zahra Sa mengenai persoalan-persoalan penting setelah wafatnya Rasulullah Saw. Khutbah yang dinisbatkan kepada beliau merupakan salah satu contoh kehadiran sosial serta pembelaan terhadap keyakinan dan hak-hak yang beliau tuntut sebagaimana tercatat dalam sumber-sumber sejarah. Dimensi perjalanan hidup beliau ini membawa pesan berharga bagi perempuan masa kini. Seorang perempuan dapat menjadi istri yang penuh kasih dan ibu yang rela berkorban, sekaligus memiliki pemikiran, kehendak, dan kepribadian. Ia dapat berusaha mewujudkan ketenangan keluarga, tetapi pada saat yang sama tetap memandang perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan sosialnya sebagai sesuatu yang berharga. Ia dapat memiliki sikap pemaaf, tetapi tidak membiarkan kezaliman dan penghinaan dipaksakan kepadanya atas nama kesabaran dan pengorbanan. Dalam budaya Fatimiyah, kelembutan dan keteguhan tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Perempuan dapat memiliki hati selembut hujan dan kehendak seteguh gunung.

Di samping berbagai karakteristik tersebut, spiritualitas memiliki kedudukan mendasar dalam kehidupan Sayyidah Zahra Sa. Manusia masa kini, meskipun memiliki banyak sarana kenyamanan, terkadang justru semakin jauh dari ketenangan batin. Kekhawatiran akan masa depan, persoalan ekonomi, dan persaingan yang melelahkan telah mengurangi kesempatan untuk menyendiri dan merenungkan diri. Dalam keadaan seperti ini, warisan spiritual beliau dapat menjadi landasan untuk meninjau kembali makna ketenangan.

Tasbih Sayyidah Zahra Sa, yang terdiri atas 34 kali ucapan Allahu Akbar, 33 kali Alhamdulillah, dan 33 kali Subhanallah, merupakan salah satu ajaran yang dikenal dan dinisbatkan kepada beliau. Riwayat mengenai pengajaran zikir tersebut oleh Rasulullah Saw tercatat dalam sumber-sumber hadis yang tepercaya (Bukhari, Shahih, hadis 5361; Muslim, Shahih, hadis 2727). Selain memiliki kedudukan sebagai ibadah, zikir tersebut juga dapat menjadi kesempatan untuk mengembalikan hati secara sadar kepada Allah. Ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, ia mengingatkan dirinya bahwa Allah lebih besar daripada segala kekhawatirannya. Melalui Alhamdulillah, ia mengingat berbagai nikmat kehidupan di samping kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Sementara dengan Subhanallah, ia membawa pemikirannya melampaui berbagai gambaran terbatas mengenai Allah. Pemahaman spiritual ini merupakan penafsiran edukatif terhadap zikir dan tidak boleh dijadikan pengganti usaha, perencanaan, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan.

Salah satu wujud cemerlang lainnya dari perjalanan hidup Fatimiyah adalah perhatian terhadap orang lain dan pembebasan diri dari belenggu sikap yang hanya berpusat pada kepentingan pribadi. Dalam sebuah riwayat dari Imam Hasan Mujtaba As disebutkan bahwa beliau menyaksikan ibunda tercintanya sedang beribadah dan mendoakan orang lain. Ketika beliau bertanya mengapa ibundanya tidak berdoa untuk dirinya sendiri, beliau mendengar jawaban:

«الجارُ ثُمَّ الدّارُ»

“Tetangga terlebih dahulu, kemudian keluarga sendiri.”

(Shaduq, 'Ilal al-Syara'i', jilid 1, bab 145; Majlisi, Bihar al-Anwar, jilid 43, hlm. 81–82).

Ungkapan singkat ini mengandung lautan nilai budaya sosial dan tanggung jawab kemanusiaan. Di dunia yang terkadang seluruh aspeknya didominasi oleh kepentingan pribadi, Sayyidah Zahra Sa membuka cakrawala yang berbeda bagi manusia. Semangat ini juga dapat dihidupkan dalam kehidupan masa kini: ketika seorang anak perempuan menjadi sasaran ejekan di sekolah, janganlah kita bersikap acuh tak acuh; ketika seorang perempuan di lingkungan tempat tinggal kita menghadapi kesulitan, janganlah kita melupakannya; dan ketika kehormatan seseorang terancam di ruang digital, janganlah kita memperparah keadaan dengan menyebarkan perkataan yang menghina. Menjadi pengikut nilai-nilai Fatimiyah bukan hanya berarti menghormati nama Sayyidah Zahra, tetapi juga memastikan bahwa orang lain tidak merasa terhina dan tidak berharga akibat ucapan serta perilaku kita.

Dalam konteks ini, meninjau kembali konsep haya dan iffah juga memiliki arti penting bagi generasi muda. Terkadang, konsep-konsep tersebut diperkenalkan dengan pengertian yang begitu terbatas sehingga seorang perempuan muda mengira bahwa untuk memiliki rasa malu, ia harus menjauh dari kehidupan sosial dan pengembangan bakat-bakatnya. Padahal, haya dalam pengertian moral berkaitan dengan martabat, pengendalian diri, dan penjagaan batas-batas kehormatan manusia. Dengan memperhatikan kehadiran dan sikap sosial Sayyidah Zahra As sebagaimana tercatat dalam berbagai laporan sejarah, dapat disimpulkan bahwa iffah dan kehadiran sosial yang penuh kesadaran tidak selalu bertentangan satu sama lain. Haya bukanlah tembok untuk memenjarakan bakat perempuan, melainkan dapat menjadi batas yang disadari untuk menjaga martabatnya. Seorang perempuan muda yang meneladani Fatimah dapat menjadi ilmuwan, guru, dokter, peneliti, atau aktivis sosial, dan dalam seluruh bidang tersebut tetap menjaga kewibawaan, akhlak, serta kepribadiannya.

Di sisi lain, gaya hidup Sayyidah Zahra Sa juga dapat menjadi sumber inspirasi dalam meninjau kembali ukuran kebahagiaan dan pembentukan keluarga. Saat ini, sebagian anak muda terkadang menunda pernikahan selama bertahun-tahun karena tidak memiliki fasilitas yang mewah. Sementara itu, keluarga-keluarga justru memberikan perhatian berlebihan pada kemewahan acara dan jumlah kekayaan, alih-alih memberikan perhatian yang memadai pada akhlak, kejujuran, dan tanggung jawab. Kehidupan sederhana Sayyidah Zahra dan Amirul Mukminin Ali As mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak seharusnya digantungkan pada terpenuhinya seluruh keinginan material. Tentu saja, pernyataan ini bukan berarti mengabaikan pentingnya pemenuhan kebutuhan hidup dan keamanan ekonomi, melainkan sebuah ajakan untuk memperbaiki ukuran-ukuran yang digunakan. Kehidupan rumah tangga, sebelum dibangun melalui berbagai acara seremonial yang mahal, sesungguhnya dibentuk melalui penghormatan, kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab.

Dalam bidang pendidikan anak, ajaran-ajaran Fatimiyah juga membuka cakrawala berharga bagi keluarga masa kini. Masyarakat tidak hanya membutuhkan manusia yang berhasil dalam bidang pendidikan dan ekonomi, tetapi juga membutuhkan manusia yang jujur, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab. Seorang ibu yang menginginkan anaknya menjadi pribadi yang jujur harus terlebih dahulu membiasakan dirinya bersikap jujur. Seorang ayah yang menginginkan anaknya menghormati perempuan harus menunjukkan penghormatan tersebut melalui perilakunya terhadap sang istri. Begitu pula, keluarga yang menginginkan anaknya memiliki spiritualitas harus memperkenalkan agama kepadanya melalui kasih sayang, kesadaran, dan kebijaksanaan. Anak-anak lebih banyak mempelajari cara hidup melalui perilaku kita daripada melalui perkataan kita.

Pada akhirnya, kecintaan kepada Sayyidah Zahra Sa akan semakin mendekati kesempurnaan sosialnya ketika kecintaan tersebut melampaui perasaan dan emosi, lalu berubah menjadi tanggung jawab moral. Mungkinkah seseorang menangisi kezaliman yang dialami perempuan agung tersebut, tetapi bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan perempuan di sekitarnya? Mungkinkah seseorang berbicara mengenai kemuliaan Sayyidah Zahra, tetapi di rumahnya sendiri mengabaikan kepribadian istri atau anak perempuannya? Mungkinkah seseorang mengenang perjuangan beliau dalam membela kebenaran, tetapi melupakan keadilan dalam perilaku sosialnya? Kecintaan yang sejati harus memiliki tanda dalam perilaku manusia. Apabila nama Fatimah begitu berharga bagi kita, martabat perempuan juga harus menjadi sesuatu yang berharga bagi kita. Dan apabila kita berbicara mengenai kasih sayang serta pengorbanan beliau, kita pun harus mengambil langkah untuk mengurangi penderitaan orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, meneladani Sayyidah Zahra Sa bukan berarti mengulangi bentuk lahiriah kehidupan masa lalu, melainkan memahami dan menghadirkan kembali nilai-nilai abadi dari kehidupan tersebut dalam kondisi yang baru. Kita tidak dituntut menjadikan rumah-rumah masa kini persis seperti rumah pada masa itu ataupun menjauh dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebaliknya, kita perlu mengembalikan spiritualitas ke dalam kehidupan modern yang serba cepat, kasih sayang ke dalam hubungan keluarga, harga diri ke dalam kepribadian generasi muda, serta tanggung jawab ke dalam hubungan sosial.

Masyarakat Fatimiyah bukan sekadar masyarakat yang sering menyebut nama Fatimah. Masyarakat Fatimiyah adalah masyarakat yang di dalamnya perempuan semakin jarang dihina, anak-anak memperoleh lebih banyak kasih sayang, keluarga-keluarga menjalani kehidupan dengan penghormatan yang lebih besar, orang-orang yang membutuhkan semakin jarang dilupakan, dan generasi muda memandang masa depan dengan harapan yang lebih besar. Dalam masyarakat seperti itu, keberagamaan melampaui tingkat slogan dan terwujud dalam perilaku manusia.

Sayyidah Fatimah Zahra Sa bukanlah matahari yang cahayanya hanya kita pandang dari kejauhan, melainkan matahari yang mengharuskan kita membuka jendela kehidupan ke arah cahayanya. Apabila kita hanya berbicara tentang beliau, berarti kita telah memuliakan namanya. Namun, apabila kita belajar dari beliau, berarti kita telah menghidupkan jalannya. Barangkali, penghormatan terbesar kepada perempuan agung tersebut adalah ketika setelah menghadiri setiap majelis untuk mengenangnya, kita menjadi manusia yang lebih penuh kasih sayang, perempuan yang lebih berpengetahuan, ibu yang lebih sabar, ayah yang lebih bertanggung jawab, dan generasi muda yang lebih optimistis.

Sayyidah Fatimah Zahra Sa bukan sekadar perempuan agung untuk dipuji, melainkan teladan untuk menjalani kehidupan. Beliau bukan hanya pelita dalam sejarah, tetapi juga cahaya bagi kehidupan manusia hari ini dan masa mendatang. Tugas kita adalah membawa cahaya tersebut dari kenangan menuju pemikiran, dari pemikiran menuju perilaku, dan dari perilaku menuju kehidupan pribadi serta sosial kita.

Sumber dan Referensi