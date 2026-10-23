Muncul Keraguan tentang Kepatuhan terhadap Tekanan Amerika Serikat; Irak Tutup Satu Pos Perbatasan dengan Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Penutupan Pos Perbatasan Chazabeh antara Irak bagian selatan dan Iran tidak dapat dipisahkan dari konteks yang lebih luas, ketika Baghdad menghadapi tekanan Amerika Serikat yang semakin meningkat untuk memperketat pengawasan terhadap pos-pos perbatasan dan arus keuangan.

Perkembangan tersebut berlangsung bersamaan dengan meningkatnya perselisihan internal mengenai persoalan monopoli kepemilikan senjata oleh negara Irak, khususnya setelah Turki mengumumkan bahwa pihaknya tidak bersedia menarik pasukannya dari wilayah Irak utara.

Berdasarkan laporan surat kabar Lebanon Al-Akhbar, Haider al-Aboudi, Juru Bicara Pemerintah Irak, sebelumnya menjelaskan bahwa penutupan pos perbatasan tersebut dilakukan karena infrastruktur teknis dan teknologinya belum siap.

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan efisiensi logistik pos perbatasan. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan perdagangan di pos-pos perbatasan Irak lainnya dengan Iran tetap berlangsung tanpa kendala.

Meskipun demikian, penjelasan tersebut bertentangan dengan informasi yang diterbitkan sejumlah kantor berita internasional mengenai tekanan Amerika Serikat terhadap Baghdad untuk menutup lebih banyak pos perbatasan dengan Iran. Tujuan tekanan tersebut disebut-sebut untuk membatasi arus uang dan barang yang dimanfaatkan oleh kelompok maupun pihak yang dikenai sanksi.

Sejumlah sumber politik mengatakan bahwa Washington telah mengangkat persoalan tersebut dalam kunjungan Perdana Menteri Irak, Ali al-Zaidi, ke New York untuk menghadiri sidang-sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sementara itu, sumber-sumber Iran menyatakan bahwa pos-pos perbatasan dengan Irak masih terbuka bagi lalu lintas penumpang, meskipun pergerakan truk mengalami keterlambatan.

Tekanan Finansial Amerika Serikat dan Masa Depan Perdagangan Perbatasan Irak dengan Iran

Mohammad al-Ali, seorang pakar strategi, dalam wawancara dengan surat kabar Al-Akhbar, berpendapat bahwa penutupan pos perbatasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari perkembangan terkait pengelolaan perbatasan dan tekanan finansial internasional. Ia menyoroti perluasan cakupan pengawasan dari sistem perbankan dan transfer keuangan menuju pengetatan langkah-langkah pengawasan langsung di pos-pos perbatasan.

Menurutnya, Baghdad sedang menghadapi dua tantangan sekaligus. Di satu sisi, Irak harus memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pencegahan pengelakan sanksi. Di sisi lain, negara tersebut harus mempertahankan hubungan perdagangan dan politiknya dengan Teheran.

Pakar tersebut memperingatkan bahwa perluasan langkah-langkah semacam ini ke pos-pos perbatasan lainnya dapat mengubah pola perdagangan lintas batas serta meningkatkan tekanan terhadap sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada perdagangan dengan Iran.

Kehadiran Militer Turki dan Kembalinya Perdebatan tentang Senjata Kelompok Perlawanan

Pada saat yang sama, persoalan monopoli kepemilikan senjata oleh negara kembali menjadi pusat perdebatan politik di Irak. Pemerintah Irak masih menegaskan pelaksanaan jadwal waktu yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut paling lambat 30 Juni 2027.

Pemerintah juga mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap kelompok-kelompok yang menghalangi pelaksanaan keputusannya. Namun, pernyataan Menteri Pertahanan Turki, Yaşar Güler, bahwa pasukan negaranya akan tetap berada di Irak dan Suriah hingga keamanan perbatasan sepenuhnya terjamin, kembali memperkuat argumentasi kelompok-kelompok perlawanan di Irak untuk menolak menyerahkan senjata mereka.

Sebelumnya, setelah diumumkannya pengaturan mengenai penyerahan secara bertahap Kamp Bashiqa–Zilkan kepada otoritas Irak, sejumlah sumber pemerintah Irak menyampaikan adanya jadwal tiga bulan untuk mengakhiri kehadiran militer Turki.

Akan tetapi, Ankara kemudian mengaitkan langkah-langkahnya dengan perkembangan situasi keamanan kawasan.

Argumentasi Kelompok Perlawanan: Akhiri Terlebih Dahulu Kehadiran Pasukan Asing

Sejumlah kelompok politik Irak berpendapat bahwa selama pasukan asing masih berada di wilayah Irak, prioritas seharusnya diberikan pada penyelesaian persoalan kehadiran pasukan tersebut, bukan pada tuntutan perlucutan senjata kelompok-kelompok perlawanan.

Dalam kaitan ini, seorang pemimpin kelompok perlawanan, dalam wawancara dengan surat kabar Al-Akhbar, menyatakan:“Seruan untuk menyerahkan senjata merupakan proyek Amerika Serikat yang bertujuan melemahkan kemampuan pertahanan Irak.”

Pemimpin kelompok perlawanan tersebut menghubungkan sikap Turki yang menolak menetapkan batas waktu akhir penarikan pasukannya dengan masih adanya kebutuhan untuk mempertahankan senjata guna menghadapi ambisi pihak-pihak asing.

Ia juga kembali menegaskan penolakannya terhadap penyerahan senjata dan menyebut persenjataan tersebut sebagai bagian dari mekanisme pertahanan Irak dalam menghadapi pendudukan dan terorisme.

Sebaliknya, Abdul Ghani al-Raji, Direktur Pusat Al-Mustaqbal untuk Studi Timur Tengah, berpendapat bahwa berlanjutnya kehadiran militer Turki memberikan alasan tambahan kepada kelompok-kelompok perlawanan untuk tetap mempertahankan senjata mereka dengan dalih melakukan perlawanan terhadap kehadiran asing.

Ia memperingatkan bahwa berlanjutnya perselisihan mengenai senjata dan pengelolaan perbatasan dapat menyebabkan upaya-upaya intelijen dan keamanan menjadi terpecah, sekaligus menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan kelompok-kelompok teroris.

Peringatan tersebut disampaikan ketika sel-sel kelompok ISIS masih beroperasi di wilayah-wilayah Irak yang sulit dijangkau dan kawasan perbatasan, yang membutuhkan pengawasan berkelanjutan serta koordinasi intelijen.