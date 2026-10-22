Klaim Trump: Kami Lebih Dekat ke Kesepakatan tentang Ukraina daripada Sebelumnya

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip saluran Al Jazeera, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, mengklaim bahwa Washington saat ini sedang bernegosiasi dengan Rusia tentang Ukraina dan kedua pihak telah lebih dekat ke pencapaian kesepakatan daripada sebelumnya.

Presiden Amerika Serikat mengklaim bahwa Washington sekarang menjamin bahwa Iran tidak memiliki senjata nuklir dan menambahkan bahwa tindakan ini seharusnya dilakukan bertahun-tahun lalu.

Trump juga mengklaim bahwa Amerika Serikat dapat mundur dalam kondisi saat ini, tetapi Washington ingin memastikan kelangsungan hasil yang telah dicapai untuk waktu yang lama.

Melanjutkan klaimnya untuk membenarkan kebijakannya yang salah terhadap Iran dan akibatnya kenaikan harga bahan bakar di Amerika Serikat, ia mengklaim bahwa biaya yang ditanggung Washington akibat konsekuensi perang dengan Iran tidak signifikan.

Trump juga mengklaim: Amerika Serikat dalam dua operasi yang disebut "Palu Tengah Malam" dan "Murka Epik" telah menghancurkan kemampuan Iran untuk memperkaya uranium.

Ia menambahkan: perang Rusia dan Ukraina serta perang dengan Iran akan berakhir dalam hal apa pun.