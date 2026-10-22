Pertemuan Ketua Dewan Permusyawaratan Islam dengan Pemimpin Revolusi

Menurut laporan kantor berita Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Dewan Permusyawaratan Islam, bertemu dan berbincang dengan Yang Mulia Ayatollah Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Pemimpin Revolusi Islam.

Dalam pertemuan ini dibahas perkembangan terakhir perang militer, ekonomi, dan kognitif musuh Amerika-Zionis, dan ditekankan penguatan komponen kekuatan negara, peran efektif anggota Dewan Permusyawaratan Islam dalam menjaga dan memperkokoh kohesi sosial dan persatuan nasional, kelanjutan kehadiran sadar dan pencegahan dari bangsa yang diutus dalam pertemuan-pertemuan lapangan, serta perhatian pemerintah dan parlemen untuk bekerja sama dalam membuka simpul permasalahan ekonomi dan penghidupan rakyat dan memajukan urusan yang berkaitan dengan mitra strategis negara.

Ketua Dewan Permusyawaratan Islam juga dalam pertemuan ini menyampaikan laporan tentang aktivitas para wakil rakyat sejak dimulainya perang ketiga yang dipaksakan hingga sekarang dan program-program parlemen saat ini dan mendatang untuk menyelesaikan masalah dan kesulitan negara.