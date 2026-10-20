Pusat kecerdasan buatan dan teknologi baru Amerika adalah target Iran dalam perang berikutnya

Menurut laporan kantor berita ABNA, Alaeddin Boroujerdi, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Dewan Konsultatif Islam (Parlemen), dalam wawancara dengan program internet "Mokhtasat" dengan menunjuk pada perlunya Iran keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) menyatakan: NPT bukan buatan Republik Islam, dan Iran sebelum revolusi juga anggota NPT, dan setelah revolusi juga disahkan oleh Parlemen. Keanggotaan kami berarti kami berkomitmen untuk tidak membuat bom nuklir.

Ia menambahkan: mengingat bahwa keluar dari NPT berarti "tidak adanya komitmen untuk tidak membuat bom nuklir", jika suatu negara ingin keluar dari perjanjian ini, keputusan ini pasti akan membawa konsekuensi politik yang luas. Ketika Anda mencabut komitmen untuk tidak membuat bom atom, itu berarti Anda memasuki fase pembuatan senjata nuklir. Keluar dari NPT adalah tuas yang pasti harus kami gunakan dalam retorika kami.

Anggota parlemen dari rakyat Larestan, Khonj, Gerash, Evaz, Juyom dalam hal ini menambahkan: keluar dari NPT akan menempatkan negara-negara sahabat kami dalam kesulitan dalam berinteraksi dengan negara kami. Negara-negara ini saat ini dengan kuat membela kami karena Iran berkomitmen untuk menerima aturan Badan Energi Atom Internasional dan karena itu menentang pembuatan bom nuklir; tetapi ketika Anda memasuki ruang tidak ada komitmen, mereka (negara-negara sahabat Iran) juga tidak akan memiliki argumen untuk membela.

Boroujerdi menambahkan: oleh karena itu konsekuensi dari masalah ini besar, tetapi keputusan ini jika suatu hari akan diambil, harus diambil dengan persyaratannya, dan secara alami tempat penentuan masalah ini adalah Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.

Boroujerdi di bagian lain wawancara ini tentang rincian jawaban Amerika terhadap tujuh syarat Iran menyatakan: sejauh yang saya tahu syarat kami telah diterima namun mereka juga menambahkan syarat mereka sendiri. Saya tidak memiliki informasi yang tepat tentu saja, tetapi dugaan saya adalah syarat Amerika pasti berkaitan dengan masalah nuklir dan penyerahan atau pengenceran bahan nuklir dengan pengayaan 60 persen.

Anggota parlemen dari rakyat Larestan, Khonj, Gerash, Evaz, Juyom menambahkan: orang Amerika tidak memiliki jalan lain selain menerima syarat Iran karena mereka telah mendefinisikan kepentingan untuk diri mereka sendiri di negara-negara Arab pesisir Teluk Persia dan kami pasti tidak akan mengizinkan Amerika memiliki kehadiran sebelumnya di kawasan.

Boroujerdi dengan menunjuk pada ancaman terbaru Trump untuk serangan militer ke Iran menyatakan: salah satu poros penting kepentingan Amerika di kawasan kami adalah investasi dalam teknologi baru dan kecerdasan buatan, dan semua kepentingan dan pusat ini berada di bawah pengawasan kami, dan dalam kemungkinan perang berikutnya, kami pasti akan menyerang pusat-pusat ini; saat itu orang Amerika akan memahami siapa yang kalah, siapa yang menang.