Surat Iran kepada Dewan Keamanan menyusul ancaman kurang ajar Trump dan rezim Israel

Menurut laporan kantor berita ABNA, "Gholamhossein Darzi" Duta Besar dan Kuasa Usaha Republik Islam Iran dalam surat kepada António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, dan Ketua Dewan Keamanan menulis: ancaman-ancaman tanpa henti ini, dalam kerangka perang agresi Amerika Serikat dan rezim Israel terhadap Iran yang dimulai pada 13 Juni 2025 dan 28 Februari 2026, serta serangan sengaja terhadap warga sipil dan infrastruktur vital Iran, membawa bahaya serius pelanggaran lebih lanjut terhadap hukum internasional dengan konsekuensi kemanusiaan yang katastrofik dan bagi perdamaian internasional, bagi kawasan dan keamanan.

Diplomat tertinggi Republik Islam Iran untuk PBB memperingatkan bahwa tanggung jawab atas serangan-serangan ini berada pada Amerika Serikat dan rezim Israel serta siapa pun yang mendukung secara langsung atau tidak langsung tindakan agresi dan terorisme negara mereka.