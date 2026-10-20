Lembaga Pengelolaan Jalur Air Teluk Persia: lebih dari 40 kapal pelanggar ditindak

Menurut laporan kantor berita ABNA, Lembaga Pengelolaan Jalur Air Teluk Persia dengan menerbitkan pesan menjelaskan situasi daftar ketidaksesuaian kapal dan menegaskan: hingga saat ini 122 kapal telah ditambahkan ke daftar ketidaksesuaian Pengelolaan Jalur Air Teluk Persia.

Berdasarkan Lembaga Pengelolaan Jalur Air Teluk Persia, lebih dari 40 kapal pelanggar telah ditindak. Selain itu, 19 kapal sedang bernegosiasi untuk mencegah masuk ke dalam daftar atau untuk dikeluarkan darinya.

Lembaga Pengelolaan Jalur Air Teluk Persia menambahkan: 2 kapal telah menerima untuk dikeluarkan dari daftar dengan memenuhi kewajiban. Sekitar 30 kapal setelah menerima peringatan, jika tidak merespons akan ditambahkan ke daftar.

Dalam pesan ini ditegaskan: Pengelolaan Jalur Air Teluk Persia dalam hal penanganan sukarela pelanggaran oleh kapal, akan memberikan kemudahan untuk pengeluaran dari daftar.