Jalali: Ancaman baru Trump tidak akan mematahkan kehendak Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Kazem Jalali pada Senin malam dalam acara khusus "Agama dan Kekuasaan di Iran" di Institut Informasi Ilmiah Ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia di Moskow menyatakan: jika kita menggambarkan dunia tanpa tujuan, definisi konsep kekuasaan berarti para penguasa menikmati kesenangan dunia, tetapi dalam definisi kita tentang dunia yang memiliki awal dan akhir, tidak ada konsep bernama kekuasaan, melainkan konsep bernama tanggung jawab.

Menyatakan penyesalan bahwa banyak penguasa di dunia mengabaikan fitrah dan nilai-nilai moral dalam pemerintahan mereka, ia menambahkan: penghapusan moral dari kekuasaan menyebabkan kejahatan seperti sekolah Minab, di mana para agresor terhadap Iran menjatuhkan bom di atas siswa berusia tujuh hingga dua belas tahun.

Jalali melanjutkan: penghapusan moral dari kekuasaan menyebabkan beberapa negara sampai pada kesimpulan bahwa terorisme itu sah, atau bahwa beberapa negara mengatakan ingin menghancurkan peradaban negara lain.

Diplomat Iran ini mengatakan: penghapusan moral dari kekuasaan dan politik menyebabkan kita menjatuhkan bom di atas orang-orang tak berdosa dan tertindas di Gaza dan membunuh lebih dari 80.000 orang dengan cara ini.

Ia mencatat: kondisi ini di dunia saat ini menunjukkan bahwa dunia membutuhkan kembalinya fitrah dan moral; agamalah yang mengajak kita kepada moral, dan kekuasaanlah yang harus dikendalikan dengan moral.

Jalali mengatakan: kejahatan hari ini di dunia adalah hasil dari kekuasaan tanpa kandungan moral, dan oleh karena itu, kita harus kembali kepada moral, agama-agama Ibrahim dan tradisi-tradisi ilahi.

Ia kemudian membahas perjalanan "Agama dan Kekuasaan di Iran" dalam empat titik balik sejarah: sebelum Islam, "Safawiyah: titik balik pendiri nasionalisasi Syiah", setelah Safawiyah, dan akhirnya, kemenangan revolusi Islam dan "kembalinya agama ke pusat kekuasaan dan titik balik peradaban", dan mencatat: tinjauan sejarah menunjukkan bahwa agama selalu menjadi kategori penting bagi rakyat Iran.