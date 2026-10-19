Sabotase Arab Saudi di jalan upaya Yaman untuk mengurangi ketegangan

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Mayadeen, Mohammad Abdul Salam, juru bicara gerakan Ansarullah dan kepala delegasi perunding Yaman, menegaskan bahwa pihak Saudi menghindar dari komitmennya dalam kesepakatan sebelumnya. Serangan Riyadh terhadap bandara Sanaa pada Juli 2026 mengakhiri gencatan senjata yang telah disepakati, dan Arab Saudi tidak memperhatikan satu pun dari peringatan sebelumnya.

Ia menambahkan: Sanaa sebelum eskalasi agresi Arab Saudi berada dalam kontak langsung dan tidak langsung dengan Riyadh untuk mengembalikan negara ini ke komitmennya sebelum tahun 2023, dan berbagai proposal diajukan kepada pihak Saudi tetapi Arab Saudi tidak mengambil satu langkah pun.

Abdul Salam menegaskan: Arab Saudi berada dalam khayalan bahwa perkembangan kawasan dan partisipasi Yaman dalam pertempuran «Badai Al-Aqsa» menyebabkan tidak lagi perlu melaksanakan komitmennya. Saudara-saudara kami di Oman mengajukan sejumlah proposal terkait gencatan senjata dan Sanaa mendukungnya. Proposal ini mencakup gencatan senjata 5 hari untuk melaksanakan perundingan dalam suasana tenang tetapi jawaban Arab Saudi tidak sejalan dengan tuntutan kemanusiaan Yaman.