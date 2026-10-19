Araghchi: Ketidakamanan di Selat Hormuz adalah akibat dari agresi militer Amerika-Zionis

Menurut laporan kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, yang melakukan perjalanan ke Baghdad untuk berpartisipasi dalam sesi kelima puluh dua Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam, pagi ini, Minggu, bertemu dan berbicara dengan Fuad Hussein, Menteri Luar Negeri Republik Irak.

Menteri Luar Negeri negara kami, sambil mengapresiasi keramahan dan penyelenggaraan sesi yang sangat baik, menyatakan harapan bahwa periode kepemimpinan Irak atas Dewan Menteri Organisasi Kerja Sama Islam akan disertai dengan keberhasilan dan inisiatif berharga untuk memperkuat posisi organisasi ini.

Menteri Luar Negeri negara kami, dengan menyebutkan perlunya perhatian negara-negara Islam terhadap masalah-masalah dunia Islam, khususnya masalah Palestina dan berlanjutnya ekspansionisme dan hasutan perang rezim Zionis di kawasan, menekankan pentingnya memperkuat «dialog dan solidaritas» di antara bangsa-bangsa Muslim untuk menyelesaikan perbedaan dan meningkatkan kohesi dan persatuan Islam dalam menghadapi ancaman.

Dalam pertemuan ini, hubungan dan kerja sama bilateral Iran-Irak di berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi, perdagangan dan keamanan, dibahas.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran juga memberi tahu mitranya dari Irak tentang proses diplomatik yang sedang berlangsung terkait perdamaian dan keamanan kawasan dan mencatat bahwa Republik Islam Iran, sebagaimana tegas dan serius dalam membela kepentingan dan keamanan nasionalnya, juga teguh dalam menggunakan diplomasi untuk mencegah eskalasi ketegangan dan menyelesaikan masalah.

Menteri Luar Negeri menegaskan: ketidakamanan yang ada di Selat Hormuz dan konsekuensi ekonominya bagi negara-negara kawasan dan dunia adalah akibat langsung dari agresi militer Amerika-Zionis terhadap Iran. Meskipun demikian, Republik Islam Iran telah mengumumkan kesiapannya bahwa jika tindakan agresif dan intervensionis Amerika berhenti, yang diusulkan dalam rencana tujuh tahap Iran, keamanan akan kembali ke Selat Hormuz.

Menteri Luar Negeri Iran dan Irak juga bertukar pandangan tentang perkembangan di Semenanjung Arab dan cara-cara membantu mengakhiri konflik. Menteri Luar Negeri negara kami, dengan menyebutkan perlunya mengambil pelajaran dari perkembangan dekade terakhir, mengingatkan bahwa masalah Yaman tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan kekuatan dan blokade, tetapi harus ditangani dalam kerangka Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dengan menghormati kedaulatan nasional dan integritas teritorial Yaman serta menghormati hak asasi manusia rakyat Yaman, dan Republik Islam Iran siap memberikan segala jenis bantuan untuk menyediakan kemungkinan dialog antara para pihak dalam hal ini.

Menteri Luar Negeri negara kami juga, dengan menyebutkan pentingnya menjaga kesucian tempat-tempat suci Islam oleh semua orang, mencatat bahwa mengingat penolakan tegas atas klaim serangan terhadap Mekah dan Madinah oleh tentara Yaman, pengulangan klaim yang salah ini tidak sesuai dengan kepentingan umat Islam dan tidak boleh menjadi dasar perpecahan dan perselisihan dalam Organisasi Kerja Sama Islam.