Mokhber: Perang dengan Yaman tidak lain adalah pembunuhan saudara dan pelelangan nyawa serta harta Arab Saudi

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mohammad Mokhber, penasihat dan asisten Pemimpin Tertinggi, menyoroti agresi besar-besaran Arab Saudi terhadap rakyat Yaman yang tertindas, gigih, dan beriman, menilai jalan ini sebagai garis yang salah dan menekankan perlunya belajar dari pengalaman mempercayai Amerika.

Mokhber menulis di halaman pribadinya: "Perang dengan Yaman tidak lain adalah pembunuhan saudara dan pelelangan nyawa serta harta Arab Saudi."

Ia menambahkan: "Senjata harus diarahkan tepat ke musuh pertama dunia Islam (rezim Zionis), bukan ke rakyat yang beriman dan gigih ini. Riyadh dengan kesalahan ini bermain di lapangan Trump. Sejarah membuktikan bahwa Amerika mengorbankan bahkan sekutunya, orang-orang Saudi jangan lupa."