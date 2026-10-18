Kusari: Kita Tidak Boleh Terlalu Memperhatikan Ucapan Trump

Menurut laporan wartawan ABNA, Esmail Kusari, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Politik Luar Negeri Dewan Permusyawaratan Islam, Sabtu sore di sela-sela acara peringatan satu tahun wafatnya Sardar Alireza Afshar bertajuk "Dalam Duka untuk Sahabat Lama" yang digelar di Masjid Nur Teheran, menanggapi pernyataan terbaru Donald Trump menyatakan: "Trump adalah seorang penjudi yang setiap saat mengeluarkan pernyataan, dan pernyataannya tidak memiliki dasar; oleh karena itu, kita tidak boleh terlalu memperhatikan ucapan-ucapan ini."

Menyoroti apa yang ia sebut sebagai kegagalan Amerika dalam menghadapi negara kita, ia menambahkan: "Trump telah menerima begitu banyak tamparan sehingga sekarang ia tidak tahu tindakan apa yang harus diambil dan mengalami kebingungan."