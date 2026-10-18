Peningkatan Jumlah Kapal Tanker yang Rusak di Kawasan Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip hubungan masyarakat Angkatan Laut, siang ini, tim pemantau Angkatan Laut yang terus memantau dan mengendalikan bagian timur Selat Hormuz, menemukan dan mengidentifikasi sebuah kapal tanker pelanggar yang terbakar di Laut Oman dan kawasan timur Selat Hormuz serta kehilangan kemampuan bergerak.

Pada hari-hari sebelumnya juga dilaporkan sejumlah kapal tanker pelanggar yang terbakar, yang tanpa memperhatikan peringatan tentang keharusan menyalakan peralatan elektronik, berniat melewati zona terlarang, oleh para lelaki pemberani Angkatan Darat dan Garda Revolusi.

Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, dengan menyatakan bahwa mereka memiliki kendali penuh dan keunggulan informasi atas bagian timur Selat Hormuz, Laut Arab dan Laut Oman, serta mengetahui bahaya lalu lintas di zona terlarang, menegaskan: meskipun ada propaganda dan kegaduhan presiden Amerika yang kriminal, Selat Hormuz tidak terbuka, dan negara-negara perlu tidak tertipu oleh kebohongan ini dan mengoordinasikan lalu lintas yang aman dengan angkatan bersenjata.