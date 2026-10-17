Pezeshkian: Jika Amerika melanjutkan jalur ini, situasi dunia akan memburuk

Menurut laporan kantor berita Abna, Massoud Pezeshkian hari ini tengah hari Jumat, 24 Mehr, dalam rangkaian penyelenggaraan KTT kepala negara dan pemerintahan konferensi ketujuh belas para pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati, bertemu dan berbicara dengan Bapak Nikol Pashinyan, Perdana Menteri Armenia.

Presiden dalam pertemuan ini, dengan menekankan perlunya penyusunan rencana strategis dan jangka panjang antara kedua negara di bidang pertambangan, perdagangan, ekonomi, pariwisata, dan budaya, menegaskan: „Penyusunan rencana strategis antara kedua negara dapat mengarah pada pendalaman hubungan kedua negara di berbagai sektor.“

Pezeshkian mencatat: „Pendalaman hubungan antara kedua negara akan membawa stabilitas dan keamanan di kawasan.“

Presiden, dengan menyebutkan bahwa kita bertekad untuk memperluas komunikasi di semua bidang, menegaskan: „Kita harus dengan kerja sama satu sama lain mewujudkan masalah-masalah di lapangan praktik; hingga hari ini juga telah diambil langkah-langkah yang sangat baik, dan kami berharap langkah-langkah ini bersifat jangka panjang dan memiliki hasil yang nyata.“

Pezeshkian, dengan menegaskan bahwa Iran tidak dapat disanksi, mencatat: „Amerika harus tahu bahwa Iran, dengan bersandar pada rakyat dan dalam koordinasi dengan tetangga, dengan kekuatan akan melanjutkan hubungannya dengan dunia.“

Pezeshkian, dengan menyebutkan sanksi-sanksi Amerika terhadap negara kita, menegaskan: „Amerika telah menciptakan masalah bukan hanya bagi kita, tetapi bagi seluruh dunia; jika ingin terus melanjutkan jalur ini, bagi seluruh dunia situasi akan memburuk, maka lebih baik daripada kekuatan bertindak dengan logika dialog.“