Baghai: Inggris jangan menyembunyikan perannya dalam ketidakamanan Asia Barat dengan proyeksi

Menurut laporan kantor berita Abna, Ismail Baghai, juru bicara Kementerian Luar Negeri, dalam reaksi terhadap pernyataan David Miliband, Menteri Luar Negeri Inggris, yang menyebut tindakan pertahanan Iran sebagai „agresi“, dengan menerbitkan unggahan di salah satu media sosial, menulis: „Kekacauan yang melanda kawasan kita adalah hasil dari intervensi ilegal, termasuk intervensi yang didukung atau diikuti oleh Inggris.“

Ia menambahkan: „Bahwa Menteri Luar Negeri Inggris menyebut Iran sebagai ‚agresor‘ — padahal dalam hanya 9 bulan, Iran dua kali menjadi sasaran agresi militer, dan itu pun selama negosiasi diplomatik — merupakan pembalikan fakta yang hina dan pertukaran yang jelas antara agresor dan korban. Posisi ini dianggap sebagai titik balik baru dalam catatan panjang tindakan bermusuhan Inggris terhadap bangsa Iran.“

Juru bicara badan diplomasi menegaskan: „Posisi Inggris terhadap Iran ini seperti menyebut Jerman Nazi sebagai ‚pembela perdamaian‘ dan menyebut Inggris serta sekutunya dalam Perang Dunia Kedua sebagai ‚agresor‘!“