Rencana Arab Saudi Merebut Kembali Selat Bab al-Mandab Gagal; Pasukan yang Bersekutu dengan Riyadh Mundur

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Rencana Arab Saudi untuk merebut kembali kendali atas Selat Bab al-Mandab tampaknya telah menemui jalan buntu. Pasalnya, kelompok-kelompok yang sebelumnya menjanjikan kepada Riyadh akan merebut kembali selat internasional tersebut dalam beberapa hari ternyata bahkan tidak mampu mempertahankan posisi mereka di bagian selatan selat.

Padahal, Angkatan Udara Arab Saudi telah memberikan dukungan besar-besaran kepada kelompok-kelompok tersebut. Dukungan itu bahkan mencapai penerapan kebijakan bumi hangus, dengan tujuan membuka jalan bagi gerak maju pasukan menuju titik terdekat dengan Pulau Mayyun yang strategis.

Berdasarkan laporan surat kabar Lebanon, Al-Akhbar, berbeda dari perkiraan Riyadh, Angkatan Bersenjata Yaman berhasil mempertahankan pencapaian mereka di pesisir barat Yaman dan kawasan Bab al-Mandab. Mereka bahkan mengubah posisi dari bertahan di Selat Bab al-Mandab dan wilayah pesisir Distrik Dzubab menjadi melakukan operasi ofensif.

Perkembangan tersebut memaksa kelompok Al-Amaliqah dan Dir' al-Wathan, yang sebelumnya dipilih komando Arab Saudi untuk melaksanakan misi tersebut, meninggalkan posisi mereka di bagian selatan Selat Bab al-Mandab.

Serangan Udara Arab Saudi setelah Klaim Penguasaan Selat Bab al-Mandab dan Pulau Mayyun

Setelah media-media Saudi dan Muhammad Al-Jaber, Duta Besar Arab Saudi untuk Yaman, mengumumkan bahwa kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Riyadh telah menguasai Selat Bab al-Mandab dan Pulau Mayyun, pesawat-pesawat tempur Saudi melancarkan serangkaian serangan udara terhadap pulau tersebut pada malam hari, dua hari lalu.

Serangan-serangan itu memperlihatkan kegagalan kelompok-kelompok Salafi dalam mencapai kemajuan apa pun menuju pulau tersebut.

Seorang sumber militer di Sana'a, ibu kota Yaman, menyatakan bahwa penargetan Pulau Mayyun membahayakan keamanan pelayaran di Selat Bab al-Mandab.

Sumber tersebut menyatakan Riyadh bertanggung jawab atas melemahnya keamanan pelayaran dan ancaman terhadap jalur perdagangan internasional.

Pernyataan ini disampaikan ketika, menurut sumber tersebut, Angkatan Bersenjata Yaman selama periode sebelumnya telah berhasil menjamin keamanan Selat Bab al-Mandab dan melakukan pengawasan langsung terhadap kelancaran lalu lintas seluruh kapal internasional, kecuali kapal-kapal Saudi.

Mundurnya Pasukan yang Berafiliasi dengan Riyadh dari Selatan Selat Bab al-Mandab

Serangan Arab Saudi terhadap Pulau Mayyun, yang digunakan Angkatan Bersenjata Yaman untuk mengawasi lalu lintas maritim, berlangsung bersamaan dengan penarikan mendadak kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Riyadh dari bagian selatan Selat Bab al-Mandab.

Sumber-sumber lapangan mengatakan kepada surat kabar Al-Akhbar bahwa satuan-satuan kelompok Dir' al-Wathan pada hari sebelumnya telah mundur dari wilayah barat daya dan timur Distrik Dzubab, serta dari kawasan Ras al-Arah di sebelah barat Provinsi Lahij. Mereka bergerak menuju Khor Umairah dan Kota Aden.

Penarikan tersebut berlangsung beberapa jam setelah satuan-satuan lain dari kelompok Al-Amaliqah meninggalkan sejumlah posisi di kawasan Ras al-Arah.

Penarikan itu terjadi setelah Angkatan Bersenjata Yaman melancarkan serangkaian serangan terhadap posisi kelompok-kelompok tersebut di wilayah Al-Saqiya, yang terletak di kawasan Ras al-Arah.

Serangan-serangan tersebut menyebabkan banyak korban jiwa dan kerugian besar pada perlengkapan militer. Perkembangan ini juga terjadi setelah operasi militer Angkatan Bersenjata Yaman di sebelah timur Dzubab pada pertengahan pekan ini.

Serangan Rudal terhadap Konsentrasi Pasukan Saudi dan Tewasnya Sejumlah Komandan

Angkatan Bersenjata Yaman meningkatkan serangan terhadap kelompok Dir' al-Wathan yang telah mundur ke wilayah Al-Mudharabah. Menurut Brigadir Jenderal Yahya Saree, Juru Bicara Angkatan Bersenjata Yaman, pada malam hari dua hari lalu, konsentrasi pasukan yang berafiliasi dengan Arab Saudi di wilayah Ras al-Arah dan Al-Mudharabah menjadi sasaran tiga rudal balistik.

Menurutnya, serangan tersebut mengakibatkan tewasnya sejumlah besar komandan dan personel kelompok-kelompok tersebut. Berdasarkan informasi dari sumber-sumber lapangan, operasi tersebut menargetkan Brigade Kelima kelompok Dir' al-Wathan. Brigade itu tengah mempersiapkan serangan terhadap sejumlah wilayah di kawasan Al-Subaihah, yang sebelumnya telah berada di bawah kendali Angkatan Bersenjata Yaman.

Akibat serangan tersebut, Mansour al-Turki, komandan brigade, mengalami luka-luka bersama sejumlah pengawalnya dan putranya.

Sementara itu, Wadi' al-Baha, kepala staf brigade tersebut, dan Muhammad Abduh Hujayf al-Masyuli, pejabat yang bertanggung jawab atas operasinya, tewas bersama sejumlah perwira.

Brigadir Jenderal Yahya Saree pada malam sebelumnya juga mengumumkan bahwa markas komando operasi pesisir barat di Istana Ma'asyiq, Kota Aden, telah menjadi sasaran serangan. Markas tersebut dikelola oleh para perwira Saudi. Menurutnya, gudang-gudang persenjataan yang berada di bawah pusat komando tersebut juga menjadi sasaran serangan.

Upaya Arab Saudi Mengorganisasi Kembali Pasukan dan Melanjutkan Gerak Maju

Meskipun terjadi berbagai perkembangan tersebut, di provinsi-provinsi selatan Yaman muncul spekulasi mengenai keputusan Arab Saudi untuk mengorganisasi kembali kelompok-kelompok yang bersekutu dengannya dan kembali meningkatkan intensitas operasi menuju Selat Bab al-Mandab.

Sumber-sumber di Sana'a sebelumnya menyatakan bahwa kelompok-kelompok tersebut telah kehilangan lebih dari 400 personel yang tewas dan ratusan lainnya luka-luka ketika berusaha bergerak maju di sebuah kawasan terbuka di selatan Selat Bab al-Mandab.

Menurut sumber-sumber tersebut, pada hari-hari pertama pelaksanaan rencana Arab Saudi, pasukan tersebut berhasil mencapai pinggiran pangkalan udara militer Dzubab dan menguasai bagian baratnya selama beberapa jam.

Namun, Angkatan Bersenjata Yaman segera melancarkan operasi balasan. Dalam operasi tersebut, mereka menggunakan kendaraan lapis baja yang memiliki lambang Brigade Al-Amaliqah, yang sebelumnya telah direbut sebagai rampasan perang di wilayah Mokha.

Akibat operasi itu, Angkatan Bersenjata Yaman kembali menguasai pangkalan udara Dzubab, mengamankan seluruh wilayah yang mengarah ke Selat Bab al-Mandab, dan menerapkan langkah-langkah militer yang diperlukan untuk mempertahankan Pulau Mayyun.

Langkah-langkah tersebut membuat gerak maju kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Arab Saudi menjadi tidak memungkinkan.

Saling Tuduh antara Kelompok Al-Amaliqah dan Dir' al-Wathan

Setelah kegagalan operasi tersebut, perselisihan di antara kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Arab Saudi semakin meningkat.

Kelompok Brigade Al-Amaliqah di kawasan Al-Subaihah, yang sebelumnya merupakan salah satu kelompok yang berafiliasi dengan Uni Emirat Arab sebelum kemudian menyatakan kesetiaannya kepada Arab Saudi, menuduh Riyadh tidak memberikan dukungan udara apa pun selama pertempuran melawan Angkatan Bersenjata Yaman.

Sebaliknya, kelompok Dir' al-Wathan yang berafiliasi dengan Arab Saudi menuduh Al-Amaliqah bekerja sama dengan Angkatan Bersenjata Yaman.

Kelompok tersebut mengklaim bahwa Al-Amaliqah telah membiarkan Angkatan Bersenjata Yaman menguasai dataran-dataran tinggi strategis yang menghadap jalur-jalur logistik pesisir barat.

Saling tuduh tersebut, bersamaan dengan penarikan pasukan dan besarnya korban di medan pertempuran, menunjukkan semakin dalamnya perpecahan dan perselisihan di antara kelompok-kelompok yang berada dalam front sekutu Arab Saudi di Yaman selatan.