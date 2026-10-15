Akhir dari Berlindung kepada Amerika adalah Kehilangan Segalanya: Zelensky Korban Terbaru, tetapi Bukan yang Pertama

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Munir Shehadeh, penulis dan mantan diplomat Lebanon, dalam sebuah artikel berjudul “Sekutu Amerika Telanjang; Zelensky adalah Korban Terbaru, Bukan Korban Pertama”, membahas berbagai dimensi pengkhianatan Amerika terhadap sekutu-sekutunya.

Berikut teks lengkap artikel tersebut:

Zelensky secara resmi menuduh Washington telah menghukumnya. Amerika menghentikan pertukaran informasi intelijen yang sebelumnya memberikan peringatan kepadanya beberapa menit sebelum serangan rudal Rusia. Amerika juga dengan sengaja memperlambat layanan Starlink yang digunakan tentara Ukraina untuk bertempur di garis depan, serta membiarkannya tanpa perlindungan udara.

Pada saat yang sama, rudal-rudal balistik menghantam pembangkit listrik dan memutus aliran listrik bagi 600 ribu orang di tengah cuaca yang sangat dingin.

Trump juga mengumumkan sebuah kesepakatan baru untuk membeli solar murah dari Putin guna menurunkan harga bensin di Amerika menjelang pemilu paruh waktu, sekalipun solar yang sama menjadi bahan bakar bagi rudal-rudal yang membunuh rakyat Ukraina.

Pengkhianatan ini bukanlah tindakan taktis. Inilah kebijakan Amerika yang selalu dijalankan: teman hari ini, korban esok hari.

1. Bagaimana Amerika Mengeksploitasi Para Pemimpin, Presiden, dan Negara?

Kisah ini terus berulang sejak tahun 1953, dengan berbagai cara dan terhadap berbagai sekutu, melalui tiga tahap yang tetap sama. Tahapan tersebut tidak berubah meskipun presiden di Gedung Putih berganti.

Tahap Pertama: Penipuan, Pencitraan, dan Penciptaan Pahlawan

Amerika mendekati setiap pemimpin yang memiliki ambisi, ketakutan, atau perasaan rendah diri, lalu membesar-besarkan sosoknya melebihi keadaan yang sebenarnya.

Media, foto di Gedung Putih, undangan ke Pentagon, julukan sebagai lelaki pemberani, Churchill baru, dan pembela demokrasi; semua itu merupakan alat untuk membuatnya percaya bahwa dirinya adalah mitra yang setara, bukan sekadar alat.

Amerika menerapkan kebijakan yang sama terhadap Shah Iran dan mengatakan kepadanya: “Engkau adalah polisi Teluk Persia.”

Amerika juga melakukan hal yang sama terhadap Saddam Hussein. Mula-mula Amerika mendukungnya dengan persenjataan dan peta untuk melawan Iran, kemudian menipunya dengan mengatakan bahwa Kuwait merupakan konspirasi Amerika terhadap dirinya.

Kebijakan yang sama juga diterapkan terhadap Zine El Abidine Ben Ali dan Hosni Mubarak. Kepada mereka, Amerika mengatakan: “Kalian adalah pilar-pilar moderasi.”

Kepada Zelensky pun mereka mengatakan: “Engkau akan masuk NATO dan Uni Eropa. Berperanglah melawan Rusia hingga prajurit Ukraina yang terakhir.”

Tahap Kedua: Pemerasan, Perampasan Kedaulatan, dan Mengubah Negara Menjadi Perusahaan Bangkrut

Setelah seorang presiden tenggelam dalam perang dan tidak dapat lagi mundur, Amerika mulai mengirimkan tagihan. Segala sesuatu memiliki harga. Senjata bukanlah bantuan, melainkan pinjaman dengan bunga.

Dukungan politik tidak diberikan secara cuma-cuma, tetapi menuntut imbalan berupa pangkalan militer dan penandatanganan perjanjian penyerahan diri.

Washington tidak memberikan 350 miliar dolar kepada Ukraina. Sebaliknya, Amerika menjual senjata dan sebagai imbalannya mensyaratkan penguasaan atas kekayaan berdaulat Ukraina.

Dokumen mengenai mineral langka yang dipaksakan Trump kepada Zelensky secara tegas menyatakan bahwa Ukraina harus menyerahkan 50 persen pendapatan dari litium, titanium, uranium, dan grafit kepada perusahaan-perusahaan Amerika, dengan nilai yang diperkirakan mencapai 500 miliar dolar.

Artinya, Presiden Ukraina harus menjual tanah negaranya dan masa depan generasi-generasi mendatang untuk membeli persenjataan yang akan menghancurkan sisa negaranya.

Washington juga menerapkan kebijakan yang sama di Irak. Di sana, Amerika merampas minyak melalui program minyak untuk pangan. Demikian pula di Jerman dan Jepang setelah Perang Dunia Kedua, Amerika mengubah kedua negara tersebut menjadi pangkalan militer permanen.

Tahap Ketiga: Meninggalkan pada Kesempatan Pertama dan Menyingkirkan Sepenuhnya

Tahap ini merupakan saat yang paling menghinakan bagi seorang sekutu. Ketika biaya mempertahankan sekutu menjadi lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh darinya, atau ketika pemerintahan baru ingin membuat kesepakatan dengan musuh, Amerika meninggalkan sekutunya tanpa ragu, tanpa moralitas, bahkan tanpa satu panggilan telepon perpisahan.

Shah Iran, Mohammad Reza Pahlavi, mengabdi kepada Amerika selama 37 tahun dan menyerahkan minyak Iran kepada negara tersebut. Namun, ketika ia jatuh, Amerika bahkan menolak menerima pesawatnya. Pada akhirnya, ia meninggal dunia dalam pengasingan dan keterasingan di Mesir.

Manuel Noriega di Panama merupakan orang kepercayaan resmi dan penerima gaji dari CIA. Ketika masa kegunaannya berakhir, Amerika mengirimkan 27 ribu tentara, menangkapnya, dan memasukkannya ke penjara di Miami hingga ia meninggal di sana.

Hosni Mubarak sangat berharga bagi Israel. Ia membuka Terusan Suez bagi armada Amerika dan mengepung Gaza. Namun, ketika rakyat turun ke jalan, Obama dengan dingin mengatakan: “Mubarak harus pergi sekarang juga.”

Ashraf Ghani di Afghanistan, orang yang berkuasa dengan dukungan Amerika, melarikan diri dari Kabul dengan koper-koper berisi dolar, sementara helikopter-helikopter Chinook Amerika lepas landas dari kedutaan dan dokumen-dokumen dibakar. Dan hari ini giliran Zelensky.

Trump tidak menyembunyikannya. Ia secara terbuka mengatakan di depan kamera: “Zelensky telah menimbulkan masalah bagi seluruh dunia. Sudah waktunya Ukraina memilih pemimpin baru.”

Terjemahan diplomatik dari pernyataan tersebut adalah: tugasmu telah selesai. Kami akan mencari wakil baru yang akan menandatangani dokumen penyerahan diri untuk kami.

2. Mengapa Trump Lebih Berbahaya daripada Semua Pendahulunya dalam Permainan Ini?

Karena para presiden sebelumnya setidaknya masih menutupi pengkhianatan dengan kata-kata diplomatik mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka meninggalkan sekutunya, tetapi memberikan suaka politik atau mengeluarkan pernyataan terima kasih. Namun, Trump tidak memiliki penutup semacam itu.

Ia adalah seorang pengusaha properti yang memandang dunia sebagai transaksi real estat: tidak ada sekutu, yang ada hanyalah penyewa. Kemarin, Ukraina merupakan sebuah proyek demokrasi yang suci.

Namun, jika hari ini Ukraina menjadi beban yang menaikkan harga bensin di Ohio sebesar 10 sen dan mungkin membuatnya kehilangan suara pemilih, penyelesaiannya sangat sederhana: Saya menelepon Putin, membeli solar murah darinya, harga-harga di dalam negeri turun, dan saya membiarkan Kyiv terbakar dalam kegelapan.

Karena itulah ia menghentikan peringatan sebelum serangan rudal. Karena alasan yang sama pula ia menyinggung pemutusan layanan Starlink.

Ia ingin mematahkan kehendak Zelensky agar memaksanya menandatangani kesepakatan apa pun dengan Moskow, sekalipun kesepakatan itu menghinakan, sehingga Trump dapat mengatakan di hadapan rakyatnya: “Saya adalah pembawa perdamaian.”

3. Pelajaran bagi Setiap Pejabat yang Masih Mengandalkan Gedung Putih

Tulisan ini bukan tentang Ukraina. Ukraina hanyalah sebuah cermin. Ini adalah pesan kepada setiap presiden, setiap amir, dan setiap pemimpin di kawasan kita maupun di dunia yang masih percaya bahwa siapa pun yang berlindung di bawah payung Amerika akan merasa aman.

Siapa pun yang mengandalkan Armada Kelima Amerika untuk mempertahankan kekuasaannya di Teluk Persia harus mengingat bahwa pasukan yang sama tidak mampu melindungi Bab el-Mandeb dari rudal-rudal Yaman dan tidak mampu melindungi kapal-kapal induk dari drone.

Lalu, bagaimana pasukan itu akan melindungi istana-istana kalian?

Siapa pun yang mengandalkan jaminan keamanan Amerika, tanyakanlah kepada Zelensky mengenai Memorandum Budapest 1994, ketika Amerika dan Inggris berkomitmen melindungi Ukraina sebagai imbalan atas perlucutan senjata nuklirnya.

Di manakah jaminan-jaminan itu sekarang? Amerika tidak mengenal persahabatan dalam politik. Amerika hanya mengenal investasi sementara. Ketika investasi itu merugi, investasi tersebut akan dihapuskan.

Kesimpulan

Sejarah tidak mengenal belas kasihan. Siapa pun yang menjual kedaulatannya kepada Amerika berarti sedang membeli pengkhianatan yang cepat atau lambat akan menimpanya. Siapa pun yang meletakkan keamanan nasionalnya di dalam saku Departemen Luar Negeri Amerika, pada tikungan pertama akan mendapati sakunya telah kosong. Zelensky terlambat sekali ketika mengatakan: “Sayangnya, kami sedang kehilangan mitra kuat kami.”

Namun, kenyataan pahitnya adalah bahwa ia tidak kehilangan seorang mitra. Ia hanya terlambat memahami bahwa dirinya tidak pernah menjadi mitra, melainkan sekadar alat murah dan sebuah tugas yang kini masa kegunaannya telah berakhir.

Dan siapa pun yang berlindung di bawah payung Amerika, pada akhirnya akan dibiarkan telanjang. Kemarin di Saigon pada 1975, di Teheran pada 1979, di Kabul pada 2021, hari ini di Kyiv pada 2026, dan besok di ibu kota mana pun yang masih membayangkan bahwa Amerika akan berperang demi menyelamatkannya, padahal Amerika tidak akan pernah memasuki perang demi dirinya.