Penentangan terhadap Hijab di Azerbaijan: Kita Tidak Boleh Berdiam Diri!

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kebijakan baru pemerintah Republik Azerbaijan terhadap penggunaan hijab telah memicu berbagai reaksi di tingkat regional dan internasional.

Penerapan aturan baru mengenai pakaian sekolah, yang bertepatan dengan pekan-pekan pertama tahun ajaran, menyebabkan ratusan siswi dan guru perempuan berhijab tidak dapat memasuki ruang kelas.

Perkembangan tersebut segera mendapat perhatian luas serta memunculkan berbagai tanggapan dari sejumlah tokoh politik, organisasi masyarakat, dan komunitas Muslim.

Turki Menentang Pembatasan Hijab di Azerbaijan

Reaksi internasional yang paling menonjol datang dari Turki, negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu, sahabat, dan mitra strategis Republik Azerbaijan. Oktay Saral, penasihat senior Presiden Turki, menyebut pembatasan tersebut sebagai tindakan yang “tidak dapat diterima”.

Ia meminta pemerintah Baku agar segera memperbaiki kebijakan yang menurutnya merupakan sebuah kesalahan.

Bahkan Kemal Kılıçdaroğlu, tokoh dari partai sekuler terbesar di Turki yang dikenal sebagai pihak oposisi terhadap pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan, juga menyerukan agar Azerbaijan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan Turki dalam persoalan hijab.

Sementara itu, masyarakat Muslim di Istanbul menggelar aksi demonstrasi di depan Konsulat Republik Azerbaijan.

Dalam aksi tersebut, para demonstran meneriakkan slogan: “Hijab adalah identitas perempuan Muslim.”

Mahmut Arıkan, pemimpin Partai Saadet, salah satu partai politik yang telah lama berdiri di Turki, juga menyampaikan kritik melalui surat terbuka kepada Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev.

Dalam surat tersebut, Arıkan mengingatkan pengalaman pahit Turki pada peristiwa 28 Februari dan intervensi militer yang terjadi di negara itu. Ia menggambarkan pelarangan hijab sebagai kebijakan yang dapat menimbulkan “luka mendalam dalam hati nurani masyarakat.”

Partai Berkuasa Azerbaijan Menolak Kritik Turki

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Partai Azerbaijan Baru, partai yang berkuasa di Republik Azerbaijan, menyampaikan keberatannya. Dengan menekankan karakter sekuler negara tersebut, partai itu meminta para pejabat Turki agar tidak mencampuri urusan dalam negeri Azerbaijan.

Partai Azerbaijan Baru juga memperingatkan bahwa penggunaan persoalan hijab sebagai alat kepentingan politik dapat merusak hubungan bilateral kedua negara.

Dengan demikian, sebagaimana yang dilakukan pihak Turki, pemerintah Azerbaijan juga menyampaikan tanggapannya kepada Ankara melalui jalur politik yang tidak secara langsung menggunakan pernyataan resmi pemerintah.

Reaksi Dunia Syiah terhadap Kebijakan Azerbaijan

Di lingkungan masyarakat Syiah, hingga saat artikel ini ditulis, Sayyid Muqtada al-Sadr, pemimpin Gerakan Sadr di Irak, telah menyampaikan kecaman terhadap tindakan pemerintah Republik Azerbaijan. Penulis artikel menilai sikap tersebut patut mendapatkan apresiasi.

Sementara itu, di Iran, yang memiliki kedekatan agama dan kebudayaan paling besar dengan masyarakat Republik Azerbaijan, menurut penulis belum terlihat tanggapan resmi maupun tidak resmi yang cukup menonjol.

Penulis berpendapat bahwa sikap pemerintah Ilham Aliyev yang dinilainya menunjukkan permusuhan terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Syiah dan Iran telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan sebagian pejabat Iran mengenai kemungkinan reaksi Baku apabila Teheran menyampaikan kritik.

Situasi Perang Membatasi Ruang Gerak Diplomasi Resmi Iran

Menurut analisis penulis, Iran saat ini tengah menghadapi perang besar dengan Amerika Serikat dan Israel, sementara Gedung Putih menjalankan kebijakan pengepungan melalui jalur laut dan darat terhadap Iran.

Di sisi lain, pemerintah Baku disebut telah berulang kali menunjukkan sikap tidak bersahabat melalui penutupan jalur transit yang mengakibatkan ribuan kendaraan dan pengemudi Iran tertahan di wilayah perbatasan.

Dalam situasi tersebut, penulis menilai bahwa mengharapkan tanggapan langsung dan resmi dari pemerintah Iran bukanlah langkah yang sepenuhnya realistis. Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada hambatan ataupun pertimbangan yang mengharuskan masyarakat dan kelompok-kelompok nonpemerintah untuk tetap berdiam diri.

Menurutnya, dukungan masyarakat terhadap hak penggunaan hijab di Azerbaijan tetap dapat disampaikan melalui berbagai saluran sosial dan keagamaan.

Mengingat Dukungan Iran dalam Konflik Azerbaijan dan Armenia

Penulis mengingatkan bahwa ketika perang antara Azerbaijan dan Armenia berlangsung dengan tujuan yang dinyatakan sebagai upaya merebut kembali wilayah Azerbaijan, hampir seluruh kalangan keagamaan dan sosial yang memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut memberikan dukungan terhadap hak Republik Azerbaijan.

Dukungan itu antara lain datang dari para imam salat Jumat di kota-kota berpenduduk etnis Turki Azerbaijan di Iran, serta sejumlah tokoh di Ardabil, provinsi-provinsi Azerbaijan, dan Zanjan.

Penulis juga menyebut bahwa Pemimpin Revolusi Islam Iran yang telah gugur sebagai syahid pernah menyampaikan dukungan terhadap hak Republik Azerbaijan. Namun, dalam pernyataannya tersebut, ia sekaligus mengingatkan pentingnya menghormati hak-hak masyarakat Armenia.

Menurut penulis, pengalaman sejarah tersebut seharusnya menjadi dasar bagi munculnya solidaritas masyarakat Iran terhadap persoalan hak-hak keagamaan warga Syiah Azerbaijan saat ini.

Pentingnya Peran Masyarakat Ardabil dan Azerbaijan Timur

Penulis berpendapat bahwa saat ini sudah selayaknya berbagai kekuatan sosial di provinsi-provinsi Iran yang berbatasan dengan Republik Azerbaijan, khususnya Ardabil dan Azerbaijan Timur, menyampaikan dukungan terhadap hak-hak masyarakat Syiah Azerbaijan.

Dalam hal ini, sejumlah imam salat Jumat yang memiliki kedekatan dan pengaruh kuat di tengah masyarakat setempat dinilai dapat memainkan peran penting.

Penulis menekankan perlunya memberikan dukungan kepada tokoh-tokoh keagamaan tersebut.

Menurutnya, pemerintah Baku selama ini memperlihatkan kekhawatiran terhadap pengaruh pernyataan serta popularitas tokoh-tokoh agama keturunan Azerbaijan di Iran terhadap masyarakat di dalam Republik Azerbaijan.

Memanfaatkan Diplomasi Informal antara Iran dan Azerbaijan

Dalam bidang diplomasi informal, penulis mengusulkan agar hubungan baik antara putri Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan putri Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev turut dipertimbangkan sebagai salah satu jalur komunikasi.

Keduanya dinilai memiliki peluang untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Azerbaijan. Selain itu, penulis juga menyarankan agar putra Presiden Iran, yang bertugas sebagai penasihat di Kantor Kepresidenan dan aktif di media sosial, menyampaikan pesan dalam bahasa Azerbaijan dengan menggunakan sistem tulisan yang berlaku di negara tersebut.

Menurut penulis, langkah semacam itu dapat meningkatkan citra dan kredibilitas Presiden Pezeshkian.

Penulis: Azerbaijan Berisiko Menghadapi Persoalan yang Lebih Besar

Pada bagian akhir tulisannya, penulis menegaskan bahwa tanggapan terhadap keadaan masyarakat Syiah di Republik Azerbaijan dapat dilakukan secara cerdas dan tetap memberikan pengaruh. Menurutnya, pemerintah Baku memiliki kecurigaan dan kekhawatiran yang sangat besar terhadap peran Iran.

Ia menilai bahwa bahkan dalam persoalan hijab saat ini, pemerintah Azerbaijan masih memandang Iran sebagai pihak yang berada di balik persoalan dan keputusan yang diambilnya, serta secara tidak langsung telah menunjukkan pandangan tersebut.

Penulis kemudian memperingatkan bahwa melalui kebijakan terbarunya, Republik Azerbaijan telah memasuki persoalan politik dan sosial yang berpotensi semakin rumit.

Ia membandingkan keadaan tersebut dengan pengalaman sejumlah pemerintahan lain di kawasan yang memiliki kekuatan lebih besar, tetapi tetap menghadapi kesulitan ketika menerapkan kebijakan serupa.

Menurutnya, Azerbaijan kini telah memasuki sebuah situasi yang sebelumnya juga pernah dihadapi oleh negara-negara yang lebih besar dan kuat, tetapi mereka tidak berhasil keluar dari persoalan tersebut.