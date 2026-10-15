Hegseth: kami mengendalikan Hormuz!; teriakan seorang pengunjuk rasa: pengecut, kamu bukan pejuang

Menurut laporan kantor berita ABNA dari saluran Al-Jazeera, «Pete Hegseth» menteri perang Amerika Serikat dengan mengulangi klaim mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir, menyatakan bahwa tindakan negaranya di Selat Hormuz efektif!

Menteri perang Amerika Serikat tanpa menyebut sifat damai program nuklir Teheran, menyatakan: ini adalah tanggung jawab Presiden Trump dan saya untuk mengambil setiap tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa Iran tidak mendapatkan senjata nuklir!

«Pete Hegseth» kemudian dengan tujuan propaganda pemilihan menjelang penyelenggaraan pemilihan tengah periode Kongres negara ini, menyatakan: kami saat ini memiliki kendali yang efektif atas Selat Hormuz!

Klaim «Pete Hegseth» menteri perang Amerika Serikat mengenai kendali negaranya atas Selat Hormuz diungkapkan sementara harga minyak karena tindakan provokatif negara ini dan penciptaan ketidakamanan di Selat Hormuz yang strategis, telah mencatat rekor baru.

Di sisi lain, selama pidatonya beberapa pengunjuk rasa dengan meneriakkan slogan-slogan menyatakan penolakan rakyat negara ini terhadap sifat suka perang pemerintah Trump.

Salah satu pengunjuk rasa berteriak: kalian membunuh keluarga kami! Kamu bukan pejuang, kamu pengecut!