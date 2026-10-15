Pernyataan Dewan Keamanan tentang Laut Merah bersifat memihak dan mengecewakan

Menurut laporan kantor berita ABNA dari saluran Al-Masirah, Yahya ar-Ra'i, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Yaman, dalam pesan kepada António Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, sambil menyatakan ketidakpuasan dan kecaman keras terhadap pernyataan Dewan Keamanan yang dikeluarkan pada 9 Oktober (17 Mehr) tahun ini, menilai pernyataan ini mengecewakan dan memihak kepada rezim Saudi.

Ia juga menyatakan bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam laporan pembenaran utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang adanya ancaman di Laut Merah dan Selat Bab-el-Mandeb tidak benar.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Yaman menegaskan bahwa lalu lintas laut untuk semua kapal, kecuali kapal yang terkait dengan Arab Saudi dan dalam kerangka persamaan «blokade melawan blokade», berlanjut secara normal dan aman.

Ar-Ra'i pada akhirnya menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan bertanggung jawab atas pengesampingan peran kemanusiaan dan moral mereka selama 12 tahun perang dan blokade Yaman oleh Arab Saudi.