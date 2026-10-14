Jalali: Klaim Trump tentang rencana penghancuran kota-kota Amerika tidak berdasar

Menurut laporan kantor berita Abna, Kazem Jalali dalam percakapan dengan kantor berita TASS menambahkan: Doktrin militer Iran sepenuhnya jelas, bertanggung jawab dan berdasarkan pertahanan dan pencegahan, dan kami tidak pernah menjadi pemula perang apa pun.

Ia pada saat yang sama mengingatkan: Namun, kemampuan dan kekuatan rudal Iran adalah fakta yang tidak dapat disangkal, akurat dan menakutkan bagi setiap penyerang.

Duta besar Iran di Moskow mencatat: Tampaknya Trump dalam kompetisi pemilihan Amerika melarikan diri ke depan dan ingin menggunakan kekuatan pencegahan nyata kami untuk menyelesaikan perhitungan politik internal dengan rival demokratnya di California!

Ia menambahkan: Kami menyarankan agar alih-alih mengajukan cerita-cerita tidak berdasar seperti ini dan menggunakan nama Iran (dalam pidato pemilihan di negara bagian) Nebraska, mereka memikirkan untuk menyelesaikan krisis internal mereka sendiri.