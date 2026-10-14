Amir Jahanshahi: Kesalahan perhitungan musuh adalah dokumen berakhirnya ilusi mereka

Menurut laporan koresponden Abna, Brigadir Jenderal Kiomars Jahanshahi pada Selasa sore dalam upacara penghormatan dan pengenalan pejabat militer tertinggi Angkatan Darat di wilayah Barat Daya dan komandan markas regional Angkatan Darat menyatakan: Dengan produksi peralatan canggih dan cerdas dalam negeri termasuk drone, sistem penerbangan dan kendaraan lapis baja, hari ini kemampuan pertahanan negara telah mencapai tingkat tertinggi.

Ia merujuk pada penempatan lebih dari 50 unit tempur dan dukungan Angkatan Darat di seluruh perbatasan negara dan menambahkan: Pemindahan yang berhasil lebih dari 39.000 personel di bawah pengawasan langsung musuh adalah bukti jelas kesiapan baja para pembela tanah air.

Komandan Angkatan Darat dalam upacara ini sambil menghargai upaya Brigadir Jenderal Kedua Hossein Mohammadshafiei, memperkenalkan Brigadir Jenderal Kedua Adel Heidari sebagai komandan baru markas regional Angkatan Darat dan pejabat militer tertinggi Angkatan Darat di wilayah Barat Daya.