Kondisi Hijab dan Kesopanan Berbusana di Kota Suci Qom Dibahas dalam Pertemuan Dewan Khusus Hauzah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pertemuan ke-202 Komisi Sosial dan Kebudayaan Dewan Khusus Hauzah, Dewan Tinggi Revolusi Kebudayaan, diselenggarakan dengan tema “Meninjau Hijab dan Iffah di Qom: Permasalahan dan Solusi untuk Memperbaiki Kondisi Saat Ini.”

Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek persoalan hijab dan iffah dikaji dan dianalisis dari perspektif kebudayaan, sosial, keluarga, pendidikan, media, serta kondisi perkotaan.

Pentingnya Memahami Kondisi Hijab di Setiap Kelompok Masyarakat

Dalam pembahasan tersebut, hijab dan iffah dipandang sebagai salah satu persoalan penting dalam bidang agama dan kebudayaan.

Para peserta menekankan perlunya memahami kondisi masyarakat secara tepat, menentukan urutan prioritas permasalahan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta membedakan wilayah yang memiliki persoalan serius dengan wilayah yang kondisinya relatif normal.

Dengan demikian, setiap persoalan perlu dikaji berdasarkan karakteristik wilayah dan kelompok sosial masing-masing.

Pertemuan tersebut juga membahas secara singkat kinerja lembaga-lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam bidang ini, serta berbagai kegiatan yang dilakukan secara mandiri atas inisiatif masyarakat.

Peran Keluarga dan Sekolah dalam Pendidikan Hijab

Mengingat pentingnya peran keluarga dan sekolah, para peserta menekankan perlunya memahami secara lebih mendalam persoalan yang dihadapi anak-anak dan remaja.

Perhatian khusus diberikan pada pentingnya pendidikan mengenai literasi berpakaian, pemahaman tentang keindahan, pengembangan keterampilan, kemampuan berinteraksi dengan teman sebaya, serta pengenalan contoh-contoh keberhasilan yang dapat dijadikan teladan.

Pendekatan tersebut dipandang penting agar pendidikan mengenai hijab tidak hanya berfokus pada aturan berpakaian, tetapi juga memperhatikan perkembangan dan kebutuhan generasi muda.

Pendekatan Budaya, Edukasi, dan Peran Media

Anggota pertemuan juga membahas berbagai pendekatan kebudayaan dalam menghadapi persoalan hijab.

Mereka menekankan pentingnya memanfaatkan kemampuan untuk memberikan penjelasan, melakukan sosialisasi, membangun pemahaman dan penerimaan melalui pendekatan persuasif, serta memberikan penghargaan dan penghormatan, di samping mengaktifkan instrumen hukum yang tersedia.

Peran kelompok-kelompok yang menjadi rujukan masyarakat, seni, media, ruang digital, dan berbagai subkultur lokal turut menjadi perhatian.

Selain itu, para peserta menekankan pentingnya menghormati dan mendukung hijab serta individu-individu yang mempertahankan dan menjaganya.

Dalam pembahasan mengenai media, peserta menganalisis kondisi produksi konten dan aktivitas berbagai gerakan kebudayaan.

Sejumlah fenomena, seperti kecenderungan berlebihan mengidolakan selebritas (celebrity culture), proses penghilangan figur-figur teladan atau mitos yang sebelumnya diagungkan, serta pengaruh berbagai arus media dan budaya, dibahas sebagai faktor yang dapat memengaruhi perubahan pandangan masyarakat.

Para peserta juga menekankan pentingnya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempercepat perubahan sikap tersebut serta menentukan cara yang tepat untuk menghadapinya.

Memanfaatkan Potensi Lembaga Pemerintah dan Organisasi Masyarakat

Pertemuan tersebut turut menekankan perlunya memanfaatkan kapasitas lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk kebudayaan, sosial, pendidikan, media, dan ekonomi.

Perhatian khusus diberikan kepada sektor pariwisata, pendidikan, kesenian, olahraga, serta berbagai potensi perkotaan dan pasar pakaian.

Seluruh sektor tersebut dipandang memiliki peran yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan program terkait hijab dan iffah.

Lebih dari 80 Persen Masyarakat Qom Disebut Mengkhawatirkan Kondisi Hijab

Dalam pertemuan itu juga disampaikan hasil sejumlah survei yang menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen masyarakat Qom menyatakan kekhawatiran terhadap kondisi hijab di tengah masyarakat.

Angka tersebut dikemukakan dalam rapat sebagai gambaran mengenai tingkat perhatian masyarakat terhadap persoalan hijab. Namun, laporan tidak menyebutkan secara terperinci lembaga pelaksana survei, jumlah responden, maupun metode penelitian yang digunakan.

Pembahasan Akan Dilanjutkan dengan Fokus pada Kondisi Kota Qom

Pada akhir pertemuan, disepakati bahwa apabila waktu memungkinkan, pembahasan mengenai persoalan hijab dan iffah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pembahasan lanjutan direncanakan lebih berfokus pada permasalahan konkret yang terjadi di Kota Qom.

Selain itu, perbedaan kondisi geografis dan sosial di berbagai wilayah kota akan dikaji secara lebih mendalam agar dimensi-dimensi persoalan dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan lebih tepat.

Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah penyelesaian yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Kota Qom.