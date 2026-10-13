Diplomasi dan Manuver Militer Berlangsung Bersamaan di Baghdad: Pesawat Tempur AS-Israel Beroperasi di Langit Irak, Pemerintah Bungkam

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Perkembangan terbaru di Irak dan kawasan menunjukkan indikasi adanya rencana strategis baru yang diduga bertujuan mengubah keseimbangan kekuatan regional serta menantang kedaulatan Irak.

Kekhawatiran tersebut meningkat setelah kunjungan Tom Barrack, utusan khusus Presiden Amerika Serikat, ke Baghdad berlangsung bersamaan dengan manuver udara yang disebut melibatkan pesawat tempur Amerika Serikat dan Israel di langit Irak.

Pakar Keamanan: Manuver Udara Berpotensi Menjadi Persiapan Serangan Darat

Adnan al-Kanani, seorang pakar keamanan, dalam wawancara dengan Kantor Berita Al-Maalomah menyatakan bahwa manuver udara besar-besaran Amerika Serikat dan Israel merupakan ancaman serius terhadap keamanan serta kedaulatan Irak.

Menurutnya, aktivitas militer tersebut juga menjadi ancaman langsung terhadap Iran sebagai negara tetangga Irak.

Ia menambahkan bahwa terdapat kemungkinan pesawat tempur Arab Saudi turut berpartisipasi dalam manuver tersebut, mengingat negara itu memiliki jenis pesawat tempur yang sama dengan yang digunakan dalam latihan udara tersebut.

Al-Kanani menjelaskan bahwa tujuan operasi udara berskala besar itu kemungkinan adalah mempersiapkan serangan darat di kawasan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga keamanan Irak harus menyelidiki secara cermat alasan sebenarnya di balik manuver udara yang dinilainya mencurigakan tersebut.

Menurutnya, aktivitas itu berpotensi mengancam stabilitas kawasan dan Republik Islam Iran.

Mantan Menteri Irak Peringatkan Adanya Rencana Politik dan Keamanan Baru

Sementara itu, Wael Abdul Latif, mantan menteri sekaligus mantan anggota parlemen Irak, memperingatkan kemungkinan adanya rencana baru yang berbahaya dan tengah dipersiapkan secara tersembunyi untuk mengancam keamanan serta kedaulatan Irak.

Ia mengatakan bahwa berbagai pergerakan terbaru menunjukkan adanya indikasi niat buruk terhadap Irak dan kawasan secara keseluruhan.

Dalam wawancara dengan Al-Maalomah, Abdul Latif menyatakan bahwa kunjungan utusan Presiden Amerika Serikat ke Baghdad dan pertemuannya dengan Perdana Menteri Irak mengandung sejumlah tanda yang mengkhawatirkan.

Menurutnya, kekhawatiran tersebut semakin besar karena kunjungan diplomatik itu berlangsung bersamaan dengan manuver udara besar-besaran yang disebut dilakukan pesawat tempur Amerika Serikat dan Israel di wilayah udara Irak.

“Bersamaan waktunya aktivitas diplomatik Amerika Serikat dengan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan wilayah udara Irak merupakan bukti jelas adanya skenario politik dan keamanan baru yang sedang berusaha dipaksakan Washington,” ujarnya.

Abdul Latif menegaskan bahwa pemerintah dan berbagai kekuatan politik Irak harus mengambil sikap tegas untuk menggagalkan rencana-rencana yang dinilainya mencurigakan tersebut.

Pemerintah Irak Belum Memberikan Penjelasan

Sebagaimana diberitakan, utusan Presiden Amerika Serikat tiba di Baghdad pada Senin dan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Irak, Ali Faleh al-Zaidi.

Pada saat yang sama, sejumlah pesawat tempur Amerika Serikat dan Israel dilaporkan melakukan manuver di wilayah udara Irak. Artikel tersebut menyebut aktivitas itu sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Namun, menurut laporan ABNA, pemerintah Irak belum mengeluarkan penjelasan mengenai dugaan pelanggaran wilayah udara tersebut.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan sejumlah pengamat dan tokoh politik Irak mengenai kemungkinan keterkaitan antara aktivitas diplomatik Amerika Serikat dan perkembangan militer di kawasan.