Mayor Jenderal Safavi: Pengelolaan Selat Hormuz adalah kewajiban strategis angkatan bersenjata Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mayor Jenderal «Seyed Yahya Safavi», asisten dan penasihat agung Panglima Tertinggi, dalam pertemuan ilmiah-khusus «Persyaratan Geografis yang Berpengaruh dalam Strategi Pertahanan Selat Hormuz», dengan menjelaskan pendekatan Republik Islam Iran, menyatakan: Selat Hormuz adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perairan teritorial kami; kedaulatan dan pengelolaan kami atas wilayah ini bukanlah klaim politik, melainkan hak hukum dan geografis yang tak terbantahkan.

Mayor Jenderal Safavi menambahkan: Iran tidak mencari ketegangan; tetapi dalam melaksanakan hak kedaulatannya juga berkuasa. Ketika jalur air ini menjadi sarana bagi lintasnya peralatan militer yang secara langsung menargetkan keamanan nasional Iran, pengelolaan dan pembatasan lalu lintas bukan hanya hak, melainkan kewajiban strategis angkatan bersenjata kami.

Selat Hormuz; arteri global yang tidak memiliki pengganti

Ia menolak hipotesis kemunduran pentingnya Selat Hormuz akibat pembangunan pipa atau rute alternatif dan menyatakan: Selat Hormuz dalam jaringan energi global adalah titik penyempitan strategis, dan terlepas dari semua upaya untuk menciptakan rute paralel, ketergantungan dunia pada jalur ini adalah ketergantungan struktural.

Penasihat agung Panglima Tertinggi melanjutkan: Pentingnya selat ini di pasar dunia yang bergejolak saat ini bahkan lebih besar dari sebelumnya; karena lebih dari 20 persen aliran minyak dan energi dunia masih berputar di sekitar titik penyempitan ini.

Mayor Jenderal Safavi, dengan membedakan antara «menutup selat» dan «mengelola selat», mengingatkan: Strategi utama kami adalah pengelolaan cerdas Selat Hormuz terhadap blokade laut Amerika terhadap negara dan rakyat kami yang tercinta.