Jawaban Amerika terhadap syarat-syarat kami tidak cukup; Trump terpaksa melakukan penyelundupan di Hormuz

Menurut kantor berita Abna, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei di halaman pribadinya menulis: Amerika telah menyetujui beberapa dari tujuh syarat Iran, tetapi kami menilai jawaban negara ini tidak cukup.

Ia menekankan: Diplomasi Iran telah berubah, dan kami tidak akan kembali ke keadaan sebelumnya.

Sekretaris Dewan Tertinggi Keamanan Nasional juga dalam tulisan lain menulis: Trump, yang dengan ilusi menaklukkan Iran memulai salah satu perang paling bodoh dalam sejarah manusia, tertipu oleh Netanyahu, kini setelah kegagalan armada Amerika membuka Selat Hormuz beralih ke penyelundupan. Tentara Amerika sebelumnya tidak pernah mengalami kesengsaraan seperti ini!