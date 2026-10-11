Pezeshkian: tindakan teroris tidak akan menggoyahkan tekad pasukan penjaga keamanan

Menurut laporan kantor berita Abna, Massoud Pezeshkian pada hari Sabtu (18 Mehr 1405) dalam pesan duka atas kesyahidan syahidah yang mulia Letnan Kolonel Nusrat Eftekhari, Wakil Bidang Budaya dan Sosial Komando Kepolisian Provinsi Sistan dan Baluchistan, di wilayah Cheshmeh Ziarat Zahedan, kepada keluarga terhormat syahidah yang mulia itu, para komandan dan personel Faraja, rekan-rekannya dan masyarakat mulia Provinsi Sistan dan Baluchistan, menekankan: tindakan kriminal seperti itu tidak akan pernah menggoyahkan tekad pasukan penjaga keamanan dalam menjaga nyawa, ketenangan dan kenyamanan masyarakat, dan perlindungan keamanan warga serta pemberantasan terorisme dan faktor-faktor ketidakamanan akan terus berlanjut dengan tegas.