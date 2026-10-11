Tatanan internasional runtuh ketika penggunaan kekuatan dinormalisasi

Menurut laporan kantor berita Abna, Ismail Baghai, juru bicara Kementerian Luar Negeri, di akunnya di salah satu media sosial dan sebagai reaksi terhadap sanksi baru Amerika terhadap Mahkamah Pidana Internasional dan ancaman untuk membubarkannya, menulis: Marco Rubio telah mengancam bahwa jika sekutu Amerika tidak mengekang Mahkamah Pidana Internasional, Washington akan membongkarnya «bata demi bata».

Ia menambahkan: tolong ingat tahun 1930-an: tatanan internasional runtuh tidak hanya akibat agresi, tetapi juga ketika penggunaan kekuatan dinormalisasi dan dunia diam terhadapnya.

Baghai melanjutkan: harus ditanyakan kepada Eropa: apakah berdiri di samping sekutu berarti membela hukum internasional dan tatanan normatif-institusional pasca Perang Dunia II, atau menemaninya dalam membongkar semua itu?!

Juru bicara Kementerian Luar Negeri mencatat: jika hukum dan keadilan dikorbankan untuk memuaskan sekutu yang agresif dan sewenang-wenang, maka berbicara tentang hak asasi manusia dan tatanan internasional berbasis aturan tidak akan menjadi apa pun selain slogan kosong.