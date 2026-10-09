Mayor Jenderal Izadi: Kami sepenuhnya siap untuk mempertahankan Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mayor Jenderal Mostafa Izadi, wakil komandan tertinggi Korps Garda Revolusi Islam, dengan menunjuk pada kesiapan unit-unit Korps Garda Revolusi Islam di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz, mengatakan: Angkatan bersenjata Republik Islam Iran, dengan kesiapan tempur dan kemampuan operasional, menjalankan misi penjagaan dan pertahanan kawasan strategis ini.

Ia menambahkan: Para pejuang markas Madinatun-Nur adalah anak-anak dari tanah ini, dan di unit-unit tempur yang merupakan warisan era pertahanan suci dan perjuangan para syuhada seperti syuhada Soleimani, syuhada Kharrazi dan syuhada Bakri, dengan komandan yang berkehendak dan pejuang yang siap, mereka siap untuk mempertahankan kawasan strategis ini.

Mayor Jenderal Mostafa Izadi menyatakan: Para pejuang ini dengan kehendak baja, rencana operasional yang kuat dan pemanfaatan taktik dan teknik canggih, telah mempersiapkan diri untuk pertahanan yang menentukan dari kawasan ini terhadap musuh.

Wakil komandan tertinggi Korps Garda Revolusi Islam mengatakan: Selat Hormuz milik bangsa Iran, dan anak-anak dari tanah ini di angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara dan antariksa Korps Garda Revolusi, bersama saudara-saudara mereka di angkatan darat Republik Islam Iran, seperti satu tangan menjalankan tugas penjagaan dan pertahanan kawasan ini.

Ia melanjutkan: Kunjungan yang dilakukan ke kawasan-kawasan ini menunjukkan bahwa anak-anak yang sama dari para pejuang era pertahanan suci yang berdiri melawan kekuatan-kekuatan dunia dan mencapai kemenangan besar bagi bangsa Iran, hari ini juga melanjutkan jalan yang sama.

Mayor Jenderal Izadi dengan menunjuk pada kesiapan para pejuang di kawasan tersebut mengatakan: Selat Hormuz hari ini berada dalam kekuasaan dan di bawah kendali para pejuang Islam, dan tindakan pertahanan dan kesiapan tempur di kawasan ini dari hari ke hari menjadi lebih luas dan lebih kuat.