Baghai: Pemutarbalikan realitas tidak menyembunyikan pelanggaran perjanjian Amerika Serikat

Menurut laporan kantor berita ABNA, Ismail Baghai, juru bicara Kementerian Luar Negeri, dalam menjawab klaim Marco Rubio, menteri luar negeri Amerika Serikat, bahwa «Iran beberapa kali kehilangan kesempatan kesepakatan», mengatakan: Pemutarbalikan fakta sejarah tidak dapat menyingkirkan dari pikiran opini publik realitas pelanggaran perjanjian berulang Amerika Serikat.

Baghai dengan menunjuk pada pelanggaran janji berulang Amerika Serikat termasuk penarikan sepihak dari kesepakatan nuklir pada 2018, penghancuran proses diplomatik dan agresi militer terhadap Iran selama perundingan dan selanjutnya pelanggaran kesepahaman tertanggal 18 Juni, menganggap Amerika Serikat bertanggung jawab atas ketidakamanan yang ada di kawasan dan konsekuensi ekonominya di Amerika Serikat dan dunia, dan menegaskan: Proyeksi dan retorika yang berfluktuasi tidak dapat menutupi tuntutan opini publik Amerika Serikat dan dunia untuk meminta pertanggungjawaban para penyebab perang ilegal dan kejahatan yang dilakukan.

Jawaban Iran terhadap proposal Amerika Serikat akan disampaikan melalui mediator

Juru bicara Kementerian Luar Negeri juga dalam menjawab pertanyaan tentang perkembangan terakhir dalam perundingan Iran-Amerika Serikat mengatakan: Pertimbangan dan syarat Republik Islam Iran untuk mengakhiri perang yang dipaksakan di semua front dan mengembalikan keamanan ke kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz, telah dijelaskan secara jelas dan tegas, dan terhadap proposal pihak lawan juga akan diberikan jawaban yang diperlukan melalui mediator.

Baghai menegaskan: Pertukaran pesan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan melalui mediator.