Eslami: Kami tidak meninggalkan pengayaan; kami tidak menyerahkan uranium

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mohammad Eslami, Kepala Organisasi Energi Atom Iran, sore ini dan di sela-sela upacara peringatan ibunda kepala Organisasi Perencanaan dan Anggaran, mengatakan: Pengayaan adalah bagian tak terpisahkan dari proses nuklir, dan kami sama sekali tidak akan meninggalkannya. Mungkinkah Anda tidak memiliki titik awal proses, lalu mengklaim memiliki industri nuklir? Industri nuklir adalah mesin penggerak ilmu dan teknologi.

Ia melanjutkan: Orang Amerika sendiri dan presiden saat ini, dalam dokumen pembangunan nasional, keamanan nasional dan pertahanan nasional negaranya, telah menempatkan teknologi nuklir sebagai prioritas pembangunan, dan semua negara mengejar program nuklir mereka dengan cepat.

Kepala Organisasi Energi Atom menegaskan: Ini adalah penipuan dan kebohongan. Yang pasti adalah kemajuan suatu bangsa; bangsa Iran bukanlah bangsa yang tertinggal, ia adalah bangsa kelas satu dan bangsa yang berbakat.

Eslami mengatakan: Iran adalah negara dengan potensi besar. Hak untuk maju dan batas-batas pengetahuan adalah hak bangsa Iran, dan kami tidak akan mundur.

Kepala Organisasi Energi Atom Iran selanjutnya menegaskan: Kami tidak akan menyerahkan uranium; tidak ada berita seperti itu.