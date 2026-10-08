Konsultasi pejabat militer tinggi Yordania dengan komandan pasukan darat CENTCOM

Menurut kantor berita Abna yang mengutip Al-Rai, Majdi Mohammad Al-Harasiss, Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, dan Kevin Leahy, komandan pasukan darat CENTCOM, membahas cara-cara memperdalam kemitraan militer di tengah perkembangan kawasan.

Al-Harasiss, pada hari Rabu, menyambut «Kevin Leahy», komandan pasukan darat Komando Pusat Amerika, dan delegasi yang menyertainya, dan bersama-sama mereka membahas dan bertukar pandangan tentang cara-cara mengembangkan kerja sama dan koordinasi militer antara angkatan bersenjata kedua negara, serta memperluas kemitraan yang ada di bidang pertahanan dengan tujuan memperkuat upaya bersama untuk mendukung keamanan dan stabilitas kawasan.

Di sisi lain, «Leahy» memuji peran sentral dan vital Kerajaan Yordania dan angkatan bersenjatanya dalam memperkuat stabilitas dan keamanan di tingkat regional dan internasional.

Pertemuan ini berlangsung dengan kehadiran sejumlah komandan dan perwira tinggi angkatan bersenjata Yordania dan atase militer Amerika di Amman.