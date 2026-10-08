Badai Al-Aqsa mengembalikan masalah Palestina ke pusat persamaan global

Mahdi Shakibai dalam sebuah wawancara, menjawab pertanyaan tentang sejauh mana menurut Anda Operasi Badai Al-Aqsa mengubah persamaan politik dan keamanan kawasan dan perkembangan apa yang dapat dianggap sebagai konsekuensi terpentingnya, menyatakan: Badai Al-Aqsa mengubah persamaan yang sedang berlangsung — dari upaya beberapa negara untuk menormalisasi hubungan di kawasan tanpa menyelesaikan masalah Palestina — menjadi kembalinya masalah Palestina ke pusat persamaan regional dan global.

Ia melanjutkan: Dengan bantuan Amerika dan beberapa negara kawasan, telah terbentuk arus yang berusaha, tanpa melibatkan rakyat Palestina dalam masalah besar, melalui negara-negara Arab mendorong proses normalisasi hubungan dengan rezim Zionis, agar pada tahap berikutnya menangani masalah Palestina.

Shakibai menambahkan: Badai Al-Aqsa melumpuhkan proses ini dan menghentikan upaya yang dilakukan untuk melupakan masalah Palestina, dan menyebabkan Palestina kembali berada di pusat perhatian regional dan global.

Ia mengatakan: Efek terpenting dari operasi 7 Oktober adalah menantang citra tatanan stabil di kawasan yang disajikan oleh rezim Zionis dan pendukung Baratnya.

Anggota Masyarakat Pembela Palestina menegaskan: Masalah Palestina yang berusaha didorong ke pinggiran perkembangan kawasan, sekali lagi kembali ke pusat politik regional dan internasional.

Perang Gaza meningkatkan biaya normalisasi dengan rezim Zionis

Menjawab pertanyaan apakah dapat dikatakan bahwa salah satu konsekuensi terpenting dari Badai Al-Aqsa adalah terhentinya atau melambatnya proses normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan rezim Zionis, dan sejauh mana perang Gaza mempengaruhi proses ini, ia mengatakan: Setidaknya dalam hal perluasan normalisasi, dapat dikatakan bahwa proses ini terhenti atau sangat melambat, dan pengaruh perang Gaza di bidang ini sepenuhnya terasa.

Shakibai melanjutkan: Sebelum operasi Badai Al-Aqsa, perundingan normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan rezim Zionis sedang berlangsung, tetapi setelah operasi ini, proses tersebut terhenti atau menjadi rumit.