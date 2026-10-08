Hojat al-Islam Qomi: Kami tidak akan berhenti berbicara tentang 7 Oktober

Menurut koresponden Abna, Hojat al-Islam Mohammad Qomi, Kepala Organisasi Propaganda Islam, di halaman pribadinya di jaringan sosial Virasti, dengan memperingati 7 Oktober, hari jadi operasi Badai Al-Aqsa, menulis: Kami tidak akan berhenti berbicara tentang Hari Allah 7 Oktober. Bayangan berat ketakutan akan hal itu tidak meninggalkan rezim Zionis. Mereka bergerak-gerak untuk menambal kehidupan mereka dengan pertumpahan darah dan di front kedelapan (kebohongan dan narasi media); tetapi semakin tenggelam dalam rawa kehancuran.

Salam dan berkat Allah kepada syahid Yahya Sinwar dan para pendukung serta mujahidinnya dalam Badai Al-Aqsa, yang berkata: «Tidak ada perdamaian dan negosiasi; entah kami menang atau Karbala terjadi.»