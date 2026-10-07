Sanaa: Badai Al-Aqsa adalah hasil dari puluhan tahun pendudukan

Menurut kantor berita Abna mengutip Al-Masira, Kementerian Luar Negeri pemerintah Yaman di Sanaa dalam sebuah pernyataan pada peringatan tahun ketiga Badai Al-Aqsa mengumumkan: Badai Al-Aqsa adalah hasil alami dari puluhan tahun pendudukan, pengepungan, pembantaian dan pelanggaran hak-hak rakyat Palestina, sementara musuh terus melakukan kejahatan perang dan genosida di Gaza.

Dalam pernyataan ini disebutkan: Badai Al-Aqsa telah mengembalikan perjuangan Palestina ke panggung, menetralkan proyek-proyek normalisasi dan mengungkapkan kekalahan musuh dalam mencapai tujuannya.

Kementerian Luar Negeri Yaman menyatakan: kami menghargai dan memuji gerakan-gerakan perlawanan, yang dipimpin oleh Hamas, Jihad Islam dan kelompok perlawanan Palestina lainnya, serta Hizbullah Lebanon, Republik Islam Iran dan poros perlawanan yang telah berkorban banyak dalam mendukung perjuangan Palestina.

Dalam pernyataan ini disebutkan: Yaman terus mendukung Palestina karena kewajiban agama, kemanusiaan dan moralnya dan memberi salam kepada keteguhan rakyat Palestina, perlawanan dan negara serta bangsa yang mendukung perjuangan Palestina.

Kementerian Luar Negeri Yaman menyatakan: komunitas internasional diminta untuk menjalankan tanggung jawabnya untuk menghentikan agresi dan mengakhiri pendudukan. Kami menekankan solidaritas kepemimpinan, pemerintah dan rakyat Yaman dengan Palestina dan pembebasan Palestina akan tetap menjadi prioritas utama Yaman.