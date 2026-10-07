Sardar Javani: bangsa Iran mencapai kemenangan strategis dalam perang dengan Amerika

Menurut koresponden Abna, Sardar Yadollah Javani Selasa malam dalam pertemuan warga Bandar Abbas menyatakan: musuh pada awal perang mengira dengan serangan kilat dan perang intensif, dalam dua atau tiga hari akan menjatuhkan Republik Islam, melumpuhkan struktur pertahanan dan keamanan dan memecah Iran dan memaksakan dominasinya atas negara, tetapi dalam perhitungannya tidak mengenal bangsa Iran.

Wakil politik komandan tertinggi Korps Garda dengan menyebutkan perkembangan setelah perang Ramadan menyatakan: musuh memulai perang dengan tujuan melemahkan dan meruntuhkan Republik Islam, tetapi hari ini menurut pengakuan dan penilaian banyak orang di dunia, Iran Islam lebih kuat dari sebelum perang.

Javani menambahkan: musuh mengira dengan serangan militer dapat mewujudkan hasil yang diinginkan, tetapi bangsa Iran bertahan, memberikan syuhada dan bertahan dan akhirnya mencapai kemenangan strategis; sebaliknya, Amerika dan front kesombongan menghadapi kekalahan.

Ia dengan menyatakan bahwa menerima kekalahan ini sulit bagi front lawan, melanjutkan: kekalahan dalam perang ini bukan hanya kekalahan Amerika, tetapi negara-negara Barat, rezim Zionis dan sekutu Amerika juga dalam konfrontasi ini menghadapi hasil yang berlawanan dengan tujuan awal mereka.

Ia menekankan: Amerika dalam empat dekade terakhir juga berulang kali menerapkan tekanan seperti ini terhadap bangsa Iran, tetapi bangsa ini telah menunjukkan bahwa bertahan terhadap tekanan.

Javani pada akhirnya menekankan: perang di bidang militer telah disertai dengan kekalahan musuh dan kemenangan pasti bangsa Iran, tetapi musuh karena luasnya front lawan, menganggap menerima kekalahan ini sulit dan karena itu berusaha mengejar tujuannya dengan menggunakan alat perang hibrida.