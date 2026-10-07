7 Oktober; operasi meruntuhkan mitos tak terkalahkannya tentara Zionis

Menurut kantor berita Abna, Korps Garda Revolusi Islam dalam sebuah pernyataan dengan memperingati 15 Mehr, ulang tahun ketiga operasi historis dan strategis Badai Al-Aqsa, menyebut operasi ini sebagai awal berakhirnya Zionisme dan runtuhnya mitos tak terkalahkannya tentara Zionis dan peristiwa yang membentuk masa depan dan mempercepat jalur kemunduran pasti rezim rasis dan pendudukan Quds yang mulia.

Dalam teks pernyataan ini disebutkan:

Sejak 15 Mehr 1402 bertepatan dengan 7 Oktober 2023, tiga tahun telah berlalu; hari ketika para pejuang perlawanan Palestina dan Hamas yang heroik, dengan bertawakal kepada Tuhan dan kehendak baja rakyat Palestina yang tertindas, menciptakan salah satu operasi terbesar dalam sejarah perlawanan dan menghancurkan struktur keamanan rezim Zionis yang merampas.

Setelah tiga tahun berlalu dari peristiwa historis yang besar dan tak terlupakan ini, persamaan strategis kawasan telah berubah demi kepentingan poros perlawanan, dan rezim Zionis bersama pendukung utamanya, Amerika, telah jatuh ke dalam pusaran krisis struktural dan kekalahan berturut-turut.

Operasi Badai Al-Aqsa, menurut ungkapan pemimpin yang syahid, Yang Mulia Imam Seyed Ali Khamenei (semoga jiwanya yang mulia disucikan), adalah «peristiwa yang membentuk masa depan» yang menegaskan jalur kemunduran pasti rezim Zionis; operasi ini tidak hanya meruntuhkan selamanya mitos tak terkalahkannya tentara Zionis, tetapi juga mengubah front perlawanan di seluruh kawasan menjadi realitas strategis yang tak terbantahkan. Dari Gaza hingga Lebanon, dari Yaman hingga Irak dan Suriah, dan dari Iran Islam hingga jantung tanah yang diduduki, semuanya dalam formasi tunggal dan terkoordinasi, menantang musuh Zionis dan pendukung Amerika dan regionalnya.

Pernyataan ini dengan menyebutkan realitas medan pertempuran hari ini; dan koordinasi bermakna poros perlawanan dalam menghadapi ancaman, konspirasi dan perang yang dipaksakan Amerika dan rezim Zionis dan infanteri regional, menyatakan: dalam perkembangan regional dan internasional terbaru, front perlawanan dengan operasi yang tepat dan menghancurkan, telah memberikan pukulan mematikan pada tubuh rezim Zionis dan Amerika.

Dalam kelanjutan pernyataan ini dengan menyebutkan dimensi kekalahan strategis Amerika dan rezim Zionis dalam perang yang dipaksakan kedua dan ketiga dan kemudian operasi Nasr dan Hukuman agresor terhadap Iran Islam, mencatat: Amerika dengan mendukung sepenuhnya kejahatan rezim Zionis dan dengan ancaman berulang terhadap Republik Islam Iran, tidak hanya tidak mencapai satu pun tujuan yang diumumkan, tetapi juga kehilangan wibawa palsunya di hadapan opini publik dunia. Perang yang dipaksakan kedua dan ketiga terhadap Iran, menghadapi respons tegas dan menyesal dari angkatan bersenjata dan membuktikan bahwa era ancaman tanpa biaya telah berakhir.