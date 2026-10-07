Sinergi keamanan adalah fokus utama dalam latihan antiterorisme Shanghai

Menurut kantor berita Abna, unit-unit khusus Angkatan Darat Korps Garda Revolusi Islam, mewakili Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, dengan tujuan memperkuat diplomasi pertahanan dan kohesi dalam menahan arus kekerasan regional, berpartisipasi dalam latihan internasional «Eurasia-Anti Terror 2026» yang menjadi tuan rumah Minsk.

Sardar Brigadir Jenderal Garda Vali Madani, wakil kepala operasi Angkatan Darat Korps Garda, tentang kehadiran dalam latihan ini dan prioritas operasional latihan bersama ini, mengatakan: fokus utama adalah sinergi antara negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Shanghai untuk menghadapi tindakan ekstremis dan menahan secara serius arus kekerasan yang diakui sebagai ancaman bersama bagi keamanan kawasan.

Ia menjelaskan dimensi latihan ini dan menegaskan: latihan bersama ini berlangsung dengan partisipasi 14 negara anggota dan komite-komite bawahan Organisasi Kerja Sama Shanghai dan dengan kehadiran lebih dari 100 pejabat tinggi militer dan keamanan selama tiga hari di ibu kota Belarus.

Wakil kepala operasi Angkatan Darat Korps Garda juga menganggap peningkatan tingkat kerja sama keamanan dan antiterorisme sebagai strategi utama Iran di medan latihan ini dan menekankan pentingnya pertukaran pengalaman dalam menghadapi ancaman keamanan baru.

Republik Islam Iran sebelumnya pada tahun 1404 dengan sukses menjadi tuan rumah latihan antiterorisme negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Shanghai yang disebut «Sahand 2025», telah mengambil langkah efektif dalam mewujudkan komitmen aktif terhadap diplomasi pertahanan dan kerja sama regional yang berorientasi keamanan, dan kehadiran hari ini pasukan khusus di Minsk adalah kelanjutan dari pendekatan strategis yang sama.