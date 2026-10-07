Mayor Jenderal Abdullahi: Badai Al-Aqsa melampaui imajinasi rezim Zionis

Menurut kantor berita Abna, Mayor Jenderal Abdullahi, Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan komandan markas pusat Khatam al-Anbia, dalam pesan pada peringatan tahunan operasi Badai Al-Aqsa yang menghancurkan musuh menyatakan: operasi ini melampaui imajinasi rezim Zionis palsu dan mengacaukan perhitungan musuh-musuh front perlawanan dan membuat orang-orang Zionis gemetar.

Ia menambahkan: 7 Oktober mengubah strategi defensif front perlawanan menjadi strategi ofensif untuk pembelaan sah rakyat Palestina dan tanah yang menjadi milik mereka dan mempercepat kemunduran rezim Zionis yang merampas, pembunuh anak dan zalim.

Mayor Jenderal Abdullahi melanjutkan: Musuh-musuh umat Islam, khususnya Zionis kriminal dan tanpa tanah air, harus tahu bahwa kepahlawanan para syuhada front perlawanan, khususnya syuhada agung Haji Qasem Soleimani, Sayyid Hassan Nasrallah, Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar akan berlanjut dan akan menentukan berakhirnya rezim pendudukan Quds.