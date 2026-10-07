Baqaei: Operasi bendera palsu tidak menyembunyikan sifat ilegal perang Amerika

Menurut kantor berita Abna, Ismail Baqaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri, setelah menerbitkan video pendek tentang sejarah operasi bendera palsu Amerika dan rezim Zionis selama 7 dekade terakhir di salah satu jaringan sosial, menulis: Bendera palsu adalah tipuan lama: pertama buat sandiwara, lalu arahkan jari tuduhan ke orang lain, dan akhirnya nikmati hasilnya.

Ia menambahkan: Dalam situasi di mana opini publik Amerika dan dunia sudah lelah dengan perang ilegal dan agresif terhadap Iran, dan para penyerang tidak memiliki cara untuk membenarkan agresi militer mereka, mereka, seperti «orang yang tenggelam berpegangan pada jerami» (seseorang yang tenggelam berpegangan pada tanaman kering apa pun untuk menyelamatkan dirinya), berpegangan pada papan apa pun yang terbuat dari kebohongan untuk menyelamatkan diri.