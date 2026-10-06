Baghai: Jika Eropa Menyediakan Fasilitas kepada Penyerang, Ia Harus Bertanggung Jawab

Menurut laporan kantor berita ABNA, Ismail Baghai, juru bicara Kementerian Luar Negeri, hari ini (Senin) dalam wawancara radio, dengan menjelaskan alasan dan pokok-pokok pertemuan terakhir Menteri Luar Negeri dengan para duta besar dan kepala perwakilan diplomatik asing dan kantor organisasi internasional yang berkedudukan di Teheran, menyatakan: "Pertemuan ini diadakan setelah kembali dari sidang tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Sudah menjadi kebiasaan bahwa setelah peristiwa internasional penting ini, diadakan pertemuan dengan para diplomat yang berkedudukan di Teheran untuk menjelaskan posisi negara dan pokok-pokok bahasan terpenting yang diajukan selama perjalanan delegasi."

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, dengan menyebutkan kondisi khusus perjalanan tahun ini, menambahkan: "Kehadiran di Majelis Umum tahun ini memiliki kepentingan berganda, karena ini adalah kehadiran pertama kami di sidang ini setelah pertahanan heroik orang-orang Iran atas negara mereka dan perlu untuk menunjukkan logika dan wibawa Iran kepada opini publik dan komunitas internasional. Dalam kerangka ini, baik pidato presiden maupun pelaksanaan lebih dari 60 pertemuan di tingkat tinggi oleh presiden dan menteri luar negeri Iran dengan para kepala negara, menteri luar negeri dan pimpinan tinggi organisasi internasional, menciptakan landasan yang tepat untuk menjelaskan secara simultan ketidakadilan dan wibawa negara dalam menjaga keamanan nasional dan keutuhan Iran."