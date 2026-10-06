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Mayor Jenderal Rezaei: Kesalahan berikutnya musuh akan membawa kejutan yang lebih besar bagi mereka

6 Oktober 2026 - 12:31
Kode berita: 1874489
Source: ABNA
Mayor Jenderal Rezaei: Kesalahan berikutnya musuh akan membawa kejutan yang lebih besar bagi mereka

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dengan mempublikasikan postingan di salah satu media sosial mengatakan: Kesalahan berikutnya musuh terhadap Iran akan membawa front-front baru dan kejutan-kejutan yang lebih besar bagi mereka.

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, dengan mempublikasikan postingan di salah satu media sosial dan menyebutkan perkembangan terbaru di kawasan dan arena konfrontasi dengan musuh, menegaskan bahwa setiap kesalahan perhitungan musuh terhadap Iran Islam telah menorehkan kekalahan berat baginya, dan kesalahan berikutnya akan membawa front-front baru dan kejutan-kejutan yang lebih besar.

Ia menyatakan dalam hal ini: Setiap kesalahan perhitungan musuh terhadap Iran telah menorehkan kekalahan berat baginya, dan kesalahan berikutnya akan membawa front-front baru dan kejutan-kejutan yang lebih besar.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dengan menekankan kemampuan dan kohesi nasional menegaskan: Dengan kepemimpinan bijaksana Pemimpin Tertinggi Revolusi, kebersamaan bangsa Iran yang membuat sejarah dan koordinasi semua pilar sistem, Iran akan melewati kondisi kompleks ini dengan bermartabat.

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