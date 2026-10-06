Amir Hatami: Jika Musuh Kembali Berbuat Kesalahan, Kami Akan Memberi Balasan yang Menghancurkan

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mayor Jenderal Amir Hatami, Panglima Tertinggi Angkatan Darat Republik Islam Iran, dengan kehadiran di Provinsi Fars, menginspeksi unit-unit angkatan darat yang ditempatkan di provinsi ini dan mengevaluasi semangat tempur personel, kesiapan peralatan dan kemampuan pertahanan unit-unit ini.

Mayor Jenderal Hatami di hadapan para komandan dan pejabat unit-unit ini, sambil mengapresiasi upaya, kebersamaan dan kerja sama angkatan bersenjata, menyatakan: Kerja sama dan sinergi angkatan bersenjata di Provinsi Fars adalah model yang tepat dari kekompakan dan koordinasi antar kekuatan, dan model seperti ini harus diperkuat di wilayah lain juga.

Dengan menyebutkan pencapaian angkatan bersenjata dalam perang terakhir dan dengan menyatakan bahwa Republik Islam Iran menang dalam perang terakhir, ia menegaskan: Dalam perang ada kerusakan, tetapi yang penting adalah hasil perang, yang alih-alih menyerah, membawa kehormatan dan kemuliaan bagi negara.

Panglima Tertinggi Angkatan Darat, selanjutnya dengan menekankan bahwa perang belum berakhir, menyatakan: Musuh setelah kegagalan di medan militer, beralih ke metode lain dan dengan sanksi dan tekanan ekonomi berusaha menekan rakyat, dan di samping itu, mengejar banyak tindakan untuk menciptakan ketidakamanan dan kekacauan. Angkatan bersenjata dengan menjaga kesiapan dan kewaspadaan, jika musuh kembali berbuat kesalahan akan memberikan balasan yang menghancurkan terhadap ancamannya.

Mayor Jenderal Hatami dengan menyebutkan pentingnya pencapaian strategis negara dari perang-perang yang dipaksakan, menegaskan: Kita harus memanfaatkan peluang yang tercipta untuk memantapkan kemenangan dan menjauhkan bayang-bayang perang dari negara dan di jalan ini, melanjutkan keteguhan dan perlawanan.

Ia menganggap inisiatif dan kreativitas sebagai salah satu komponen terpenting dari kesiapan tempur dan mengatakan: Setiap kreativitas yang dapat mengganggu perhitungan musuh adalah berharga. Musuh bertindak berdasarkan perhitungan, pelatihan dan perencanaan, dan setiap inisiatif baru dapat mengubah perhitungan ini.

Panglima Tertinggi Angkatan Darat menyatakan: Perang adalah arena ketahanan, pihak mana pun yang dapat memiliki perlawanan dan ketahanan lebih, pada akhirnya akan menang dan kami sebagai pihak yang bertahan, memiliki kapasitas ketahanan yang tinggi di negara dan angkatan bersenjata. Kami menganggap diri kami di jalan membela kebenaran dan mempercayai janji-janji Ilahi dan dengan keyakinan ini, kami melanjutkan jalan menghadapi musuh dan membela negara.